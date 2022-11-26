Нидерланды — Эквадор — 1−1

Победитель этого матча в группе А обеспечивал себе досрочный выход в стадию плей-офф. Если свести анализ игры до самых простых фраз, выйдет так: Нидерланды играли в тактику, Эквадор больше играл в футбол.

Подопечные ван Гала отличились довольно быстро: на 6-й минуте Классен продавил защитника и отдал пас Гакпо, который мощно зарядил в ближний угол. Стремительный успех, возможно, убедил голландский штаб в правильности выбранной тактики: высокая линия обороны и уверенный контроль мяча, точная перепасовка в центре должны были душить соперника, словно удав, медленно и неотвратимо.

Эквадор, разумеется, не собирался вживаться в роль кролика. Тренер сборной аргентинец Густаво Альфаро, перекрикивая публику на стадионе, и не присев на скамейку после пропущенного мяча до конца матча, вывел из стартового оцепенения своих подопечных. Эквадорцы в пятницу поразили невозмутимостью, с которой перенесли нокдаун быстрого гола. Затем — неприклонностью, с какой продолжали гнуть свою линию и своего соперника.

Проблема широкой атаки сборной Нидерландов была придавлена к собственной штрафной: Думфрис, Блинд, де Йонг были нагружены оборонительной работой. Лица Гакпо, а потому и Депая, выхватываемые телекамерами, с трудом сдерживали раздражение, которое доставлял им вездесущий соперник. Криков не было, но гол в их ворота случился. Гол Валенсии вышел из активного давления Эквадора, стал образцовым в своей простоте и практически отзеркалил тактику Нидерландов в дебюте встречи. Эступиньян перехватил мяч, ударил из-за пределов штрафной, голландский кипер Нопперт отразил мяч перед собой, а Валенсия, выскочив из-за спины Аке, добил мяч в сетку ворот.

Так просто? Так здорово. Но такой футбол очень энергозатратен: обессиливший и травмированный Валенсия — яркая тому иллюстрация. К этому моменту Нидерланды уже были готовы подписаться под ничьей. Эквадор, выигрывавший по ударам (15−2), до конца хотел выиграть по счету. Соперник, хоть и был на грани поражения, банально оказался чуть хитрее и удачливее. Вопросы о выходе из группы отложены до третьего тура.

Голы: Гакпо (6) — Валенсия (49).

Нидерланды: Нопперт, Думфрис, Аке, Тимбер, ван Дейк, Блинд, Ф. де Йонг, Копмейнерс (де Рон, 79), Классен (Бергейс, 69), Гакпо (Вегхорт, 89), Бергвейн (Депай, 69).

Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Инкапье, Поросо, Торрес, Эступиньян, Кайседо, Мендес, Плата (Ибарра, 90), Валенсия (Родригес, 90), Эстрада (Сармьенто, 74).

Англия — США — 0−0

Фото: fifa.com.

На далёком ЧМ-1950 в Бразилии американцы обыграли дебютировавших тогда англичан 1−0. Про ту эпохальную победу в США написали книгу и даже сняли драматичное кино. У вчерашнего ночного действия на стадионе «Эль-Байт», возможно, тоже есть кинематографическое воплощение. Название ему — мыльная опера.

Если не знать всех нюансов первого матча англичан с иранцами, то неискушённому зрителю англосаксонского дерби становится непонятным, каким образом команда Гарета Саутгейта забила в первом матче аж целых шесть мячей. Трудно вспомнить другую команду, которая при значительных индивидуальных способностях каждого игрока играть в футбол так успешно бы их маскировала. Кейн постоянно опускался назад в поисках мяча и во втором тайме блистал своим отсутствием. Беллингем и Райс больше играли в разрушение, нежели в созидание, а Сака со Стерлингом соревновались в суперосторожности.

Второй матч в исполнении США получился почти точной копией первого, против Уэльса. Американцы снова вполне презентабельно комбинировали, главным образом за счёт троицы Маккени-Адамс-Пулишич. Последний даже почти забил, попав в первом тайме в перекладину.

В остальном практически всё действие происходило на изрядном удалении от ворот. Боязнь проиграть у обеих команд превалировала над страстью выиграть. Зато в третьем туре нас ждёт огненная игра Иран-США, где американцам нужна только победа: иранцы на данный момент опережают своих принципиальных противников.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Беллингем (Хендерсон, 69), Райс, Маунт, Сака (Рашфорд,78), Стерлинг (Грилиш, 68), Кейн.

США: Тёрнер, Дест (Мур, 78), Циммерман, Рим, Робинсон, Маккенни (Эронсон,77), Адамс, Муса, Пулишич, Веа (Рейна, 83), Райт (Сарджент, 83).