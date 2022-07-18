В сентябре 2020 года в Узбекистане была раскрыта преступная группа, которая занималась незаконной регистрацией IMEI-кодов мобильных устройств на паспорта третьих лиц.

Напомним, оператор UZIMEI тогда обратился в правоохранительные органы из-за жалоб людей на то, что третьи лица регистрируют на их паспорта смартфоны без их ведома.

Государственный таможенный комитет сообщил, что вступившие в преступный сговор лица въезжали на территорию соседних стран, фотографировали на телефон паспорта граждан, которые возвращались в Узбекистан, отправляли данные через Telegram и регистрировали на их имена IMEI-коды мобильных устройств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 141−2 Уголовного кодекса (незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и уничтожение персональных данных, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных или иных низменных побуждений).

В январе 2021 года ответственный сотрудник МВД Узбекистана Бахтиёр Сулаймонов сообщал, что в незаконном сборе паспортных данных для регистрации IMEI-кодов участвовали «от уборщицы в карантинной зоне до должностного лица». Всего тогда было зарегистрировано около 7000 случаев сбора персональных данных.

Одно из таких дел рассматривалось в судах первой и апелляционной инстанций Андижана. «Газета.uz» рассказывает, чем завершился суд и за что наказали подсудимых.

Первый приговор вынес Андижанский городской суд по уголовным делам 2 марта 2021 года. Подсудимыми по делу проходили жители Андижана А. Ахмедов (1991 года рождения), занимавшийся куплей-продажей телефонов, начальник отдела информационных технологий, связи и защиты информации УВД Андижанской области Р. Мирхайдаров (1992), предприниматель из Андижана У. Мирзаев (1991), делопроизводитель в местной компании Н. Ашуров (1990) и бывший учитель школы Б. Камолдинов.

Согласно материалам судебного процесса, эти лица в январе 2020 года «вступили в преступный сговор во главе с предпринимателем Ахмедовым, чтобы заниматься регистрацией IMEI-кодов для большого количества мобильных телефонов, которые поступают в Узбекистан, минуя таможенный контроль».

Как следует из решения суда, Мирхайдаров и Мирзаев регистрировали данные граждан, выехавших и вернувшихся в Узбекистан, у оператора системы — ГУП «Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана» — через Ашурова и Камолдинова.

Мирхайдаров, возглавлявший отдел информационных технологий, связи и защиты информации УВД Андижанской области, незаконно собирал, использовал и передавал персональные данные физических лиц в интересах организованной группы с использованием своего служебного положения, говорится в материалах дела. Личные данные граждан, побывавших за границей, содержались в базе данных отдела по борьбе с терроризмом областного УВД, где он проработал в прошлом четыре месяца и знал пароль от базы. Он собирал их тайно и отправлял по Telegram Ахмедову через Мирзаева.

Сообщается, что за это Ахмедов передал Мирзаеву 13,8 тысячи долларов, из них на 12 тысяч был куплен автомобиль Nexia-3 для Мирхайдарова, а оставшиеся 1800 долларов Мирзаев взял за свои услуги.

Согласно материалам дела, с января по сентябрь 2020 года преступная группа в сговоре с другими неизвестными лицами помогла зарегистрировать на паспорта третьих лиц IMEI-коды 3618 телефонов на сумму 6,4 млрд сумов, которые были завезены в Узбекистан незаконно. В результате незаконного ввоза не были уплачены таможенные платежи на 1,63 млрд сумов.

Для этого, сообщается в материалах, они использовали информацию из электронной базы УВД «Лица, выехавшие на длительный срок». Персональные данные около 40 тысяч лиц находились в защищенном паролем файле Excel, которые отравлялись на Telegram-аккаунт двух других участников группы.

Они брали по 0,5−2 доллара за регистрацию IMEI-кода одного телефона. Деньги скидывались на пластиковые карты, открытые на имена осуждённых.

Всего за январь-сентябрь 2020 года незаконно были использованы персональные данные 3578 человек, что является нарушением «конституционных прав и свобод граждан».

Большая часть потерпевших заявили, что не имеются претензий к обвиняемым и просили смягчить наказание. Только двое требовали принять законные меры, поскольку из-за незаконного использования их личных данных они не смогли зарегистрировать свои телефоны. Подсудимые частично признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Андижанский городской суд по уголовным делам вынес следующие приговоры:

А. Ахмедов и У. Мирзаев были признаны виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 141−2 (нарушение законодательства о персональных данных, совершенное по предварительному сговору группой лиц; повторно или опасным рецидивистом) и пунктам «а» и «в» части 2 статьи 182 (нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере; путем прорыва, то есть открытого, несанкционированного таможенной службой перемещения товаров или иных ценностей через таможенную границу Узбекистана) и приговорены к 3 годам лишения свободы;

и были признаны виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 141−2 (нарушение законодательства о персональных данных, совершенное по предварительному сговору группой лиц; повторно или опасным рецидивистом) и пунктам «а» и «в» части 2 статьи 182 (нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере; путем прорыва, то есть открытого, несанкционированного таможенной службой перемещения товаров или иных ценностей через таможенную границу Узбекистана) и приговорены Р. Мирхайдаров был признан виновным по пунктам «а», «в» и «г» части 2 статьи 141−2, пунктам «а» и «в» части 2 статьи 182 и пункту «б» части 2 статьи 205 и приговорён к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы;

был признан виновным по пунктам «а», «в» и «г» части 2 статьи 141−2, пунктам «а» и «в» части 2 статьи 182 и пункту «б» части 2 статьи 205 и приговорён Н. Ашуров по аналогичным статьям получил 2 года и 3 месяца лишения свободы, а Б. Камолдинов — 1 год и 6 месяцев лишения свободы;

по аналогичным статьям получил 2 года и 3 месяца лишения свободы, а Б. Камолдинов — 1 год и 6 месяцев лишения свободы; У. Мирзаев был признан виновным по пунктам «а», «в» и «г» части 2 статьи 141−2, пунктам «а» и «в» части 2 статьи 182 и пункту «б» части 2 статьи 205 и приговорён к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Апелляция

23 декабря 2021 года апелляционная инстанция Андижанского областного суда по уголовным делам рассмотрела жалобу подсудимых А. Ахмедова, У. Мирзаева и Р. Мирхайдарова.

Судебная коллегия решила, что первая инстанция суда не обсудила возможность назначения более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы, с учётом частичного признания вины подсудимыми и их раскаяния в содеянном, и что она назначила более тяжкое наказание. Апелляционная инстанция также указала, что подсудимые имеют несовершеннолетних детей и являются единственными кормильцами в семьях, а также не были ранее судимы, а совершённое ими преступление не представляет большой социальной опасности.

В связи с этим суд заменил наказание Р. Мирхайдарову на 3 года ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности, но этот срок сократился до 1 года 11 месяцев и 26 дней с учётом того, что он почти год находился в заключении.

У. Мирзаеву наказание заменено также на 3 года ограничения свободы, а срок сокращён до 1 года 9 месяцев и 20 дней.