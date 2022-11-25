Борьба с коррупцией в Новом Узбекистане стала приоритетным направлением государственной политики. Это видно и на примере принятых в последние годы концептуально-значимых нормативно-правовых актов, касающихся сферы административных реформ, направленных на предупреждение коррупции. Поэтому профилактика является одним из приоритетных направлений государственной политики в области противодействия коррупции в Узбекистане.

Это в свою очередь требует углублённого анализа причин, допускающих коррупцию, оценки коррупционных рисков, повышения открытости и подотчётности государственных органов посредством системы внутреннего антикоррупционного комплаенс-контроля и предотвращения конфликтов интересов.





АО «Узагросугурта» совместно с Агентством по противодействию коррупции Узбекистана организовали семинар-тренинг на тему «Совершенствование организационно-правовых основ разрешения конфликта интересов». На семинаре сотрудникам «Узагросугурта» была представлена подробная информация о государственной политике в области противодействия коррупции и ее приоритетных направлениях. Было отмечено, что принятие в 2016—2021 годах в Узбекистане шести законов, шести указов и семи постановлений президента, направленных на предупреждение коррупции, — создало необходимые условия для борьбы с коррупцией в стране.

Опыт развитых стран, добившихся положительных успехов по борьбе с коррупцией, показывает, что эффективнее не бороться с последствиями проявлений коррупции, а устранять причины, которые ее вызывают.

За последние годы принимаются меры по системному совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере. Важным шагом в этом направлении стало подписание президентом Узбекистана закона «О противодействии коррупции». Настоящим законом определены такие понятия, как «коррупция», «коррупционные правонарушения» и «конфликт интересов».





Правовые основы противодействия коррупции были дополнительно укреплены принятием законов «О государственных закупках», «О государственно-частном партнёрстве», «Об обеспечении распространения и использования правовой информации» и «Об общественном контроле» в рамках государственных программ противодействия коррупции, утверждённых решениями главы государства.

В ходе семинар-тренинга были даны основные понятия и принципы противодействия коррупции в системе АО «Узагросугурта», рекомендации по вопросам устранения коррупции и ее провоцирующих факторов. Также внимание аудитории было акцентировано на осуществление правового регулирования конфликта интересов, так как от выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов зависит вся эффективность антикоррупционной политики государственного органа.





На семинар-тренинге совместно с сотрудниками центрального аппарата компании по видеоконференцсвязи также принимали участие сотрудники территориальных филиалов, их городских и районных структурных подразделений.

Семинар прошёл в атмосфере свободного общения, сотрудники компании на высоком уровне оценили организацию проведённого мероприятия и практическую значимость предоставленных материалов. В завершении семинара сотрудники АО «Узагросугурта» получили ответы от экспертов на интересующие их вопросы и выразили желание активизировать сотрудничество с Агентством в проведении аналогичных мероприятий, которые повышают уровень правовой грамотности работников.

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