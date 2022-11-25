Управление народного образования Гулистанского района Сырдарьинской области прокомментировало информацию из соцсетей о том, что ученик 2 класса школы №14 был госпитализирован из-за удара током в трансформаторе около школы.

Выяснилось, что 23 ноября у учеников 2 класса должно было быть пять уроков. Однако из-за того, что для учителей физкультуры проводились квалификационные испытания, уроки были сокращены, и классный руководитель Сохиба Имомова разрешила ученикам пойти домой.

«По дороге домой Хасан и Хусан Абдурахмановы увидели щенка, который оказался под трансформатором, расположенным за пределами школы. Когда Хусан Абдурахманов залез в открытую часть трансформатора, чтобы достать щенка, его ударило током, он получил поражения головы, живота, рук и ног», — говорится в сообщении.

Быстро прибывший на место школьный учитель Фуркат Абилов вытащил ребёнка, а школьная медсестра оказала ему первую помощь.

После этого вызвали скорую помощь и уведомили родителей о случившемся. Сейчас мальчика лечат врачи районного медицинского объединения.