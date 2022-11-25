Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёев, пребывающий с визитом в Навоийской области, представил кандидатуру на пост хокима региона — Нормата Турсунова, который с ноября 2021 года исполнял обязанности в этой должности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Кенгаш народных депутатов утвердил Нормата Турсунова на посту хокима Навоийской области.

Нормат Турсунов работал в системе органов налоговой службы с 1994 года, начав с должности налогового инспектора Акмаль-Икрамовского (ныне Учтепинского) района Ташкента. В 2010—2017 годах был заместителем, затем первым заместителем председателя ГНУ Джизакской области и начальником ГНУ Навоийской области. С 2018 года работал начальником Государственного налогового управления Ташкента.