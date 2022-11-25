В Мирабадском районе Ташкента выявлены случаи кражи денежных средств из банкоматов, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Мирабадский районный отдел департамента провёл доследственную проверку по заявлению «Туронбанка».

Выяснилось, что кассир Ж. Д. и другие сотрудники отдела кассовых операций предоставили ложную информацию о том, что деньги, изъятые в рабочем порядке из 10 банкоматов, возвращены в центр банковских услуг.

Вместо этого, по данным следствия, сумму в размере 347,5 млн сумов и 7600 долларов они присвоили.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) и статье 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.