Португалия 3−2 Гана

Матч второй пары в группе H проходил на стадионе 974, построенном из морских контейнеров. Архитектурная идея словно пронизывала весь ход матча: казалось, что кто-то в определённый момент вытащил один из элементов этого постмодернистскогого пазла, и вся прочная футбольная конструкция заходила ходуном.

Игра получилась престранной: более часа абсолютного штиля и почти получаса не футбола даже — шторма, в котором потомки мореплавателя Васко да Гамы оказались более устойчивыми. Катализатором выступил гол Криштиану Роналду с пенальти, а сам футболист — теперь первый в истории, забивший голы на пяти чемпионатах мира.

Почти тут же Гана ответила контратакой, где Кудус рванул в лицевую, прошил Данилу, а Андре Айю расстрелял ворота Диогу Кошты в упор. Почти тут же ганский тренер Отто Аддо меняет эту фартовую пару, после чего незаметный прежде Бруну Фернандеш сделался тем, кем он на самом деле является, — одним из лидеров нынешнего «Манчестер Юнайтед». Сначала полузащитник изумительным пасом вывел Фелиша на рандеву с ганским кипером. А затем ассистировал вышедшему на замену Леау, который должен был завершить разгром африканцев.

Фото: Abdul Samed / Twitter



Однако тренер португальцев Фернанду Сантуш неожиданно подхватил «недуг» своего ганского визави в ответственную минуту: пока выпущенные им свежие силы разбредались по полю, Букари сделал посмешищем вся защиту Португалии. И если бы страсти, гулявшие по полю в добавленные 11 минут, не были остановлены свистком американского рефери Исмаила Элфата, то быть бы ничьей. А так — Роналду пополнит своё резюме в поисках нового клуба новой победой и рекордом.

Статистика матча

Голы: Роналду (65), Жоау Фелиш (78), Леау (80) — Андре Айю (73), Букари (89).

Португалия: Диогу Кошта, Диаш, Геррейру, Канселу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Палинья, 88), Данилу, Невеш (Леау, 77), Жоау Фелиш, Роналду, Отавиу (Карвальо, 56).

Гана: Ати Зиджи, Салису (Семеньо, 90+2), Пати, Андре Айю (Джордан Айю, 77), Баба Абдул, Амарти, Уильямс, Кудус (Букари, 77), Абдул Самед (Киере, 90+3), Джику, Сейду (Лампти, 67).

Предупреждения: Данилу, Бруну Фернандеш — Кудус, Андре Айю, Сейду, Уильямс.

Бразилия 2−0 Сербия

Пентакампионы — самая мощная, самая впечатляющая команда первого тура ЧМ. Притом матч с сербами не дал никаких оснований сомневаться в том, что бразильцы могут добавить обороты при первой же необходимости.

Главной же в матче стала дуэль сербского голкипера Вани Милинковича-Савича с выдумкой Неймара, зоркостью Каземиро, предприимчивостью Винисиуса, напором Рафиньи и целым рядом наступательных акций, в которых всегда участвовали больше трёх бразильцев.

Истрёпанный футбольный трюизм «вратарь — полкоманды» сполна характеризует игру Сербии в стартовом матче, если учитывать, что остальная половина попросту сыграть не смогла. Сербское нападение, наверное, хотело помочь своему вратарю, но делало это чересчур вяло. В тех редких случаях, когда подопечные Драгана Стойковича задумывались об атаках, мысли эти заканчивались задолго до подступов к штрафной Бразилии. Либо подводило мастерство, когда Миленкович не смог нанести удар, либо, как в случае с Тадичем, неверие в партнеров.

Потратив первый тайм на отладку своего чудодейственного футбола, во втором бразильцы принялись за голевое воплощение тотального преимущества. Утробный звук в штангу с 25 метров после удара Сандро к исходу часа игры возвестил о приближающихся голах.

Сначала Ришарлисон опередил всех после того, как Милинкович-Савич отбил мяч после мощного удара Винисиуса. А через десять минут двое бразильцев уже соорудили гол-шедевр: Винисиус мягким навесом перекинул сербских защитников, нападающий «Тоттенхэма» нанёс удар «ножницами», отрезая даже малейшую интригу в оставшееся время.

Воспевать оды команде Тите после первого матча преждевременно. Но то, как спокойно сборная Бразилии трансформировала игровые схемы, ничуть не меняясь «в лице», придаёт игровой модели характер сменных деталей громадного механизма. Сила пентакамионов ещё не вышла на проектную мощность — его расчёты, вне сомнений, восходят к решающим играм в плей-офф.

Статистика матча

Голы: Ришарлисон, (62, 73).

Бразилия: Алиссон, Сандро, Маркиньос, Тьяго Силва, Данило, Каземиро, Пакета (Фред, 75), Неймар (Антони, 79), Винисиус (Родриго, 76), Ришарлисон (Жезус, 79), Рафинья (Мартинелли, 87).

Сербия: В. Милинкович-Савич, Павлович, Вейкович, Миленкович, Живкович (Радоньич, 57), Лукич (Лазович, 66), Гудель (Илич, 57), Младенович (Влахович, 66), Тадич, С. Милинкович-Савич, Митрович (Максимович, 83).

Предупреждения: Павлович, Гудель, Лукич.