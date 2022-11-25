В июле 2022 года в Алматы началось строительство музея современного искусства Almaty Museum of Arts. Про этот уникальный во всех смыслах проект рассказал Рустам Иманкулов — руководитель узбекистанского представительства компании Aemtex, которая управляет строительством на этом проекте.

Общие характеристики проекта

Здание музея будет расположено на участке общей площадью 1,7201 га. Архитектурный облик будет гармонировать с особым для Алматы расположением участка — уникальные взаимосвязанные объёмы здания с эффектными консольно-выступающими частями и изломами. Лежащая в основе выразительная идея создаст хорошо узнаваемый образ.





Здание возвышается над существующим естественным рельефом за счёт наклонного основания, напоминающего скалу и представляет собой соединение двух L-образных объёмов, символизирующих «горы» и «город». Консоли L-образных строений выступают в сторону города и гор, образуя точки сильного визуального притяжения и террасы, с которых открываются захватывающие виды.

Ядро данного проекта — центральная «Улица искусств». Она тесно связывает музей с внешним окружением здания, выступая в качестве вестибюля, организуя и направляя посетителей, а также может использоваться для демонстрации скульптур и проведения мероприятий. Материалы и формы фасадов перетекают внутрь музея, создавая особое восприятие современного пространства улицы, напоминающее каньон. Впечатляющие проёмы, созданные в стенах улицы, ведут к галереям и другим функциональным локациям.

Инициаторы, автор и создатели проекта

Инициатором и заказчиком проекта является Фонд Нурлана Смагулова. Архитектором проекта по результатам международного конкурса было выбрано архитектурное бюро Chapman Taylor. На этапе разработки концепции к проекту присоединились Buro Happold, для разработки принципиальных решений в части инженерии, и Lord Cultural Resources — консультационное бюро, специализирующееся на планировании эффективной деятельности музеев. Таким образом на проекте сформировался достаточно звёздный состав.





Для привлечения именитых международных компаний и передовых идей, наработок и решений, в страны Центральной Азии нужны именно такие проекты — визионерские, знаковые, способные повлиять на развитие общества. Стоит отметить, что эти компании, привлечённые к разработке концепта проекта высоко востребованы. Они всегда заняты на проектах, реализуемых на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, которые по масштабам не сравнимы с теми, что реализуются в Алматы и регионе в целом. Но именно по этому проекту перечисленные и многие другие международные компании выразили большую заинтересованность. Иметь такой проект в своём портфеле — гордость для любой организации, даже самой именитой.

Заказчику удалось привлечь интерес международных компаний тем, что это один из первых частных музеев такого масштаба, реализуемый в соответствии с передовыми стандартами в Казахстане и ближнем зарубежье.

В течение почти года международная команда архитекторов, инженеров и консультантов разрабатывала концепцию проекта. В результате после нескольких согласований выработалась концепция, которая соответствует передовым международным практикам, нормам безопасности и экономической целесообразности.

«Хочу заметить, что такая тщательная предпроектная подготовка также уникальна для проектов в регионе Центральной Азии. Часто отечественные и региональные заказчики приступают к строительству, игнорируя этапы подготовки и потом решают проблемы по мере их возникновения. В данном же проекте все наоборот. Это действительно отличает этот проект от многих других реализуемых в регионе. На этапе разработки концепции основательно планировалось каждое помещение музея, проводилась международная селекция фасадных и интерьерных материалов. Кроме того, проводилось моделирование ресурсопотребления объекта, расчёты воздействия будущей деятельности объекта на окружающую среду, анализ операционных рисков и многие другие предпроектные мероприятия», — рассказал руководитель узбекистанского представительства компании Aemtex Рустам Иманкулов.





Несколько решений, принятых к реализации в проекте:

система автоматического мониторинга здания на геотехнические отклонения, контроля несущих и ограждающих конструкций;

система мелкодисперсного пожаротушения;

система вентиляции и кондиционирования с встроенным мониторингом состояния климатических параметров;

измерения концентрации взвешенных частиц (пыли) в воздухе;

специализированные светотехнические и акустические системы.

Роль Аеmtex в данном проекте

Компания Aemtex с самого начала проекта представляет интересы заказчика в отношении всех остальных участников проекта. Aemtex участвовала в подготовке договоров между заказчиком с одной стороны, а с другой — с консультантами, проектировщиками, подрядчиками и поставщиками.

На этапе разработки концепции и рабочего проектирования специалисты Aemtex координировали работу международных команд с целью обеспечения целостности проектных решений. Инженерная координация осуществляется в BIM (Building Information Modeling) — с применением комплексного моделирования объекта. Более того, в каждом раунде согласования компания контролирует стоимостное воздействие проектного решения.

На строительной площадке Aemtex фактически действует как отдел капстроительства заказчика. Компания отслеживает ход работ, организацию строительного производства, фиксирует отклонения, ведёт претензионную работу. Кроме того, подтверждает выполнение и оплату подрядчикам.

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