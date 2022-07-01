Практика привлечения независимого инженера в инвестиционно-строительные проекты является новой и непривычной для строительной отрасли в центральноазиатском регионе. Исторически эту практику в строительство внедряли банки развития и прочие финансовые организации, ожидающие максимальной предсказуемости и прозрачности при освоении своих проектных инвестиций.





Независимый инженер — это специализированная инжиниринговая компания, не аффилированная ни с одним из участников инвестиционно-строительного проекта. Она может, на усмотрение заказчика, выполнять различные роли в проекте:

роль службы заказчика путем мобилизации на проект полностью укомплектованной команды инженеров для планирования, управления и контроля инвестиционно-строительного проекта от имени заказчика;

роль финансово-технического контролера, осуществляющего мониторинг инвестиционно-строительного проекта по ключевым организационным, техническим и финансовым параметрам за счет регулярных инспекционных визитов;

роль консультанта на этапе выбора/смены и заключения договоров с подрядчиками.





Привлечение на проект независимого инженера, во-первых, помогает быстро мобилизовать профессиональную команду с международным опытом без необходимости создавать собственную (часто временную) службу капитального строительства. Во-вторых, присутствие подобного органа повышает исполнительскую дисциплину всех участников проекта в части контроля качества, сроков и стоимости строительства.

При этом профессиональная ответственность независимого инженера на каждом проекте страхуется в пользу заказчика.





За годы работы в Центральной Азии Aemtex зарекомендовал себя как надежная и профессиональная инжиниринговая компания, предлагающая услуги независимого инженера. Все проекты, в которых участвовал или участвует Aemtex, по своему масштабу и характеру являются стратегическими для рынка. Некоторые из них:

проект строительства Ташкентского фармацевтического кластера (Tashkent Pharma Park) для Агентства по развитию фармацевтической индустрии;

проект строительства автомобильного завода Hyundai Kazakhstan для группы компаний Astana Motors;

обустройство месторождения «Джеруй» в Кыргызстане;

проект «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера» в Казахстане.

Компанию Aemtex отличает разумное ценообразование, индивидуальный подход для каждого проекта и команда высокомотивированных партнеров. Высокий профессионализм Aemtex был подтвержден и в Центральной Азии почетным членством в Союзе проектных менеджеров Казахстана, Национальной ассоциации проектировщиков Республики Казахстан и прочими национальными аккредитациями и лицензиями. Одновременно Aemtex является постоянным организационным членом Американского института промышленных стандартов (ASTM).

Сайт: aemtex.com

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