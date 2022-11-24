Масштабная набережная Seoul Mun возводится на берегу канала Бурджар в центре Ташкента. На более 40 тысячах кв. м вдоль воды располагаются три уровня коммерческих помещений, благоустроенные общественные пространства и прогулочные аллеи. Здесь все реализуется для успешного бизнеса: удобное расположение, особая концепция открытого пространства, террасы, продуманная инфраструктура и услуги управляющей компании.

На сегодняшний день на Южном берегу имеется готовый кадастр. На этой стороне доступно только одно помещение площадью 167 кв. м. На Северной стороне активно ведутся строительные работы и доступны помещения от 26 до 452 кв. м. Широкий выбор технических параметров даёт возможность открыть здесь практически любой вид бизнеса: ресторан, кафе, бутик одежды, шоурум, спортивный зал, супермаркет, спа-центр, развлекательную детскую зону и многое другое.





Кроме того, Seoul Mun — это доходная коммерческая недвижимость, спроектированная вместе с мировыми экспертами по коммерческой недвижимости Knight Frank. Решения, которые предлагает проект набережной, помогут получать гарантированный доход от арендного бизнеса. Ведь средняя проходимость в месяц составляет 330 тысяч человек.

Уникальная набережная Seoul Mun — это большие возможности для вашего бизнеса.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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