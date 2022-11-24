23 ноября около 16:30 в Каракульском районе Бухарской области произошло ДТП, в котором по вине водителя, ехавшего с превышением скорости и нарушившего другие ПДД, могли погибнуть сразу несколько человек. Видеозаписи инцидента появились в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана, водитель Nexia недалеко от школы №15 чуть не сбил велосипедиста, который шёл по пешеходному переходу на свой сигнал светофора. Пешеход спасся, добежав до середины улицы, при этом машина ударила по велосипеду.

Фото: СБДД.

Водитель — З. М. 1999 года рождения — начал тормозить, машину занесло, и она вылетела на встречную полосу движения, перевернулась и упала на двух школьников, которые шли по тротуару. Одного мальчика от удара отбросило, он сразу поднялся, другой (2013 года рождения) получил травмы и госпитализирован. Третий мальчик успел отбежать в сторону.

Следственный отдел при ОВД района ведёт доследственную проверку.