Строительная компания Vinera Tower без разрешения пересадила шесть деревьев рядом с парком «Дустлик», впоследствии в итоге погибли. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по охране экологии и окружающей среды Узбекистана.

По данным комитета, после получения информации о вырубке деревьев возле парка «Дустлик» на улице Братислава Яккасарайского района столицы сотрудники Госкомэкологии, хокимията, прокуратуры и УКД ОВД района, а также активисты Экологической партии изучили ситуацию на месте.





Выяснилось, что 27 сентября сотрудники районного отдела экологии проводили обследование местности и зарегистрировали 22 многолетних деревьев. Застройщик получил обязательное указание не рубить их.

Однако строительная компания 21 ноября пересадила два ценных видов деревьев и четыре «малоценных» деревьев «без разрешения и незаконно», в результате чего они погибли. Кроме того, ещё четыре деревья пострадали, когда вырыли котлован для строительства.

По данным Госкомэкологии, застройщик нарушил требования статей 32 и 37 закона об охране и использовании растительного мира, в результате чего нанесён ущерб растительному миру на 218,4 млн сумов.

«Согласно требованиям действующего законодательства, перед реализацией объектов строительства должны быть разработаны проектные экологические нормативные документы и в обязательном порядке проведена государственная экологическая экспертиза. Установлено, что на данный объект строительства не получено заключение государственной экологической экспертизы в установленном законодательством порядке», — говорится в сообщении.

Собранные документы переданы в районную прокуратуру.

Комитет сообщил, что это не первый случай вырубки деревьев на этой территории. 23 марта 2022 года Vinera Tower незаконно вырубила 6 деревьев и нанесла ущерб растительному миру на сумму 430,5 млн сумов. Документы были передали в районную прокуратуру, а 16 сентября 2022 года Ташкентский межрайонный экономический суд вынес приговор о взыскании причинённого ущерба.

Экопартия «решительно осудила» такие случаи и попросила соответствующие органы принять законные меры.





Космические снимки территории на улице Братислава, 2 в Ташкенте в сентябре 2020 года и октябре 2022 года. Источник: Google Earth.

Согласно государственному реестру прав на объекты недвижимости, Vinera Tower владеет земельным участком 3192 кв. м, который был зарегистрирован 15 ноября 2022 года, выяснила «Газета.uz».

По данным ЕГРПО Vinera Tower зарегистрирована 11 февраля 2021 года с уставным фондом 7,02 млрд сумов. Учредителями указаны Нилуфар Мураджановна Караева (99,7%) и Гульноза Икрамовна Лукмонова (0,3%).

Компания также владеет товарными знаками девелопера Zaytun (Zaytun Group). В свою очередь, Zaytun строит жилые комплексы Modera Towers, Kazakhstan Residence и Prestige Gardens.

На запрос «Газеты.uz» в компании сообщили, что на территории рядом с парком «Дустлик» планируется строительство жилого комплекса Zaytun Park. Информации о количестве квартир и стоимости пока нет, заявила сотрудница колл-центра.

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев ранее сообщал об угрозе уничтожения 5000 деревьев, которые окружены заборами на выделенных бизнесменам участках. По его мнению, решения о выделении земли оформляют «не просто так». Он призывал отменить решения хокима о выделении таких участков, поскольку мораторий на вырубку деревьев не соблюдается.