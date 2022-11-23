Соединённые Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) доставили в Узбекистан 131 тонну продовольственной помощи на сумму около 410 тысяч долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства США.

«Эта 13-я ежегодная партия продовольственной помощи содержит питательную смесь овощей и бобовых, которая специально разработана для обеспечения микронутриентами, увеличения ежедневного потребления калорий и белка, и имеет длительный срок хранения», — говорится в сообщении.

Так, 6,6 миллиона порций для 35 тысяч наиболее уязвимых граждан страны будут распределены в 98 учреждениях здравоохранения и социальной защиты. Среди них, в частности, учреждения длительного ухода за больными туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью, детские дома и учреждения, предоставляющие уход и поддержку пожилым людям и детям-инвалидам.

Распределением займётся американская некоммерческая организация Resource and Policy Exchange в сотрудничестве с негосударственной организацией Sog’lom Avlod Uchun, основанной и работающей в Узбекистане.





С 2010 года Программа международного партнёрства по оказанию продовольственной помощи USAID доставила в Узбекистан 1425 тонн продовольственной помощи на сумму более 4 млн долларов.

Новая поставка гуманитарной помощи Узбекистану дополняет долгосрочные инвестиции США в здравоохранение страны на сумму более 122 млн долларов и общее содействие в размере более 1 млрд долларов за последние 20 лет, отмечается в сообщении.