Совершение покупок дарит особое настроение, радость и восторг. При покупке автомобиля чувства гордости и достоинства переполняют сердца — долгожданная и осмысленная покупка упрощает жизнь и делает человека мобильней.

Tenge Bank, как один из ведущих банков в автокредитовании, прилагает большие усилия, чтобы процесс приобретения автомобиля был простым и быстрым.

Для повышения удовольствия от покупок банк проводит акцию, в которой обладателям автомобилей в кредит с первичного рынка предоставляется карта MasterCard с денежным остатком в 300 тысяч сумов и обязательно проговаривается доброе «Буюрсин».

Чтобы стать участником акции необходимо подать заявку и получить автокредит на новый автомобиль в любом отделении АКБ Tenge Bank.

Потратить полученные средства можно где угодно — на оплату покупок в интернете либо переводом на другую карту. Налоги оплачиваются банком самостоятельно. Количество призов ограничено. Победителями станут первые 250 клиентов, выполнившие соответствующие условия.

Зачисление денежных средств осуществляется не позднее 30 банковских дней со дня оформления автокредита.

Партнёр акции автодилер ООО Yunus-Obod Avto Savdo.

С правилами акции можно ознакомиться по ссылке.

Подробную информацию можно получить по телефону: 1245.

АО «Народный банк Казахстана» является одной из крупнейших финансовых групп и одним из ведущих банков в Центральной Азии с широкой базой клиентов и сетью присутствия. Группа Halyk предлагает полный спектр банковских услуг, а также услуги по страхованию, лизингу, брокерскому обслуживанию и управлению активами розничных и корпоративных клиентов, субъектов малого и среднего бизнеса. Банк также оперирует в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

АКБ Tenge Bank — универсальный банк, предоставляющий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Tenge Bank является дочерним банком АО «Народный банк Казахстана».

Адрес головного офиса: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 66.

E-mail: info@tengebank.uz

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