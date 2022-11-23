Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Франции Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по развитию «всеобъемлющего партнёрства на высоком уровне» между двумя странами.

Главы государств в нем подчеркнули, что реформы, проводимые Узбекистаном, открывают перед ним позитивные перспективы, а его приверженность добрососедским отношениям в Центральной Азии и мире способствуют углублению двустороннего и многостороннего партнёрства.

В ходе визита сторонами было подписано около 10 соглашений о сотрудничестве в области государственной службы, борьбы с коррупцией, образования, исследований, гражданской авиации и сохранения наследия.

Президенты выразили готовность к проведению политических консультаций «по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности, в области безопасности и экономики».

Стороны приветствовали развитие культурных связей и проведение выставок культуры Узбекистана в Париже, открытие которых состоялось 22 ноября.

Главы государств подтвердили готовность укреплять партнёрские отношения в области культуры и наследия и продолжить работу по созданию в Ташкенте Франко-узбекского культурного центра.

В сфере образования стороны договорились укреплять связи между образовательными учреждениями, а также в сфере подготовки учителей и преподавания французского языка. Стороны выразили удовлетворение в связи с проведением второго Франко-узбекского академического форума, который состоится в Париже 27−28 ноября.

В экономической сфере президенты договорились развивать торговые связи. План действий в области сельского хозяйства позволит изучить будущие области сотрудничества, отметили они. Узбекская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие для облегчения въезда французских инвесторов в страну и упрощения процедур.

Стороны также договорились о развитии сотрудничества в сфере туризма, в частности в области развития туристических объектов. Французская сторона поддержала предложение Узбекистана организовать проведение первого туристического форума «Европейский союз — Центральная Азия» в Хиве в 2023 году.

Франция и Узбекистан подтвердили готовность вносить вклад в укрепление безопасности, мира и стабильности на глобальном и региональном уровнях и укреплять координацию в рамках ООН и ОБСЕ. Они напомнили о своей приверженности разрешению конфликтов путём диалога в полном соответствии с международным правом и уставом ООН.

Кроме того, стороны приветствовали развитие отношений между Европейским Союзом и Узбекистаном. Президенты также выразили общую заинтересованность в содействии стабилизации Афганистана и региональной безопасности.