Германия — Япония 1−2

В среду первая игра в группе E подтвердила известное изречение Пифагора «Ничему не удивляйся», а план сборной Германии добиться первой победы в режиме энергосбережения вдребезги разбился о неуступчивость и заряженность японцев. В игре на стадионе «Халифа» образцовый в содержательном отношении и совершенно незабываемый в эмоциональном матч содержал в себе сразу несколько печальных для нынешних фаворитов ЧМ-2022 deja vu.

Как и аргентинцы в матче с саудовцами, подопечные Ханса-Дитера Флика, словно рабочие на сборке германского автопрома, с первых минут игры с Японией начали штамповать германские атаки. «Синие самураи» разочаровали болельщиков безликой игрой в дебюте. К тому же к исходу получаса игры японский кипер Гонда решил вспомнить комментаторскую сентенцию «в каждом вратаре спит Бартез»: зацепить ногой Раума ему показалось мало, он ещё и упал на него сверху. Пенальти чётко реализовал Илкай Гюндоган.

После такого неспешного укатывания в асфальт немцы во втором тайме не то, чтобы полностью отдали соперникам инициативу, но, видимо, мыслями уже озаботились игрой с Испанией. Но в бундестим совершенно забыли, что японцы также известные специалисты в автомобильном мире, а кризис-менеджмент у них поставлен на «отлично».

Нет, по правилам футбола отозвать с поля всех игроков японский наставник Хадзиме Мориясу не мог. Зато он владеет искусством точечных замен со скамейки: вышедшие на поле Минамино и Доан чётко разделили матч на «до» и «после» 70-й минуты. Первый опасно прострелил вдоль ворот Нойера, а второй оказался расторопнее на добивании — 1:1.

Сомнений в сенсации с участием «синих самураев» совсем не осталось, когда Асано вывел японцев вперёд. Вопрос был только в одном — сумеет ли Япония в Катаре не повторить ошибку четырёхлетней давности. На ЧМ в России в 1/8 финала в матче с Бельгией, ведя в счёте два мяча, японцы не стали засушивать игру, за что поплатились — пропустив трижды за последние 20 минут.

Очнувшиеся немцы бросились отыгрываться, до конца матча прижали соперника к воротам и даже бросили в штрафную Нойера, но все «испортил» его визави Гонда, исправившийся за ляп в первом тайме, взяв в концовке пару сложных ударов. Снова 2:1, снова фаворит повержен. Японцы уже давно привыкли к землетрясениям, но сегодня всерьёз потрясло основы германской футбольной гегемонии . После серии нулевых ничьих праздник футбола в Катаре вновь оживает красками, эмоциями, новыми героями.

Голы: Гюндаган (33) — Доан (75), Асано (83)

Германия: Нойер, Зюле, Раум, Рюдигер, Шлоттербек, Гюндоган (Горецка, 67), Гнабри (Мукоко, 90), Киммих, Мусиала (Гетце, 79), Мюллер (Хофман,67), Хаверц (Фюллькруг, 79).

Япония: Гонда, Нагатомо (Митома, 57), Итакура, Йосида, Сакаи (Миномино 75), Эндо, Танака (Доан, 71), Кубо (Томиясу,46), Камада, Дзюня, Маэда (Асано, 57).

Марокко — Хорватия 0−0

Фото: fifa.com.

От совсем уж однозначной характеристики «унылый» первый матч четвёртого дня ЧМ спасло некое подобие всплеска активности в концовке первого тайма. Хорваты проверили марокканского вратаря в ближнем бою, оставив надежду на возрождение активности уже во втором тайме.

В перерыве тем, кто смотрел дебютную игру в группе F, показалось, что хорваты просто морочат голову: играют в пол- треть своей силы, а тренер Златко Далич заманивает марокканцев в свои «шашечные» сети. Но после перерыва игра и вовсе превратилась в какую-ту сиесту после ближневосточного достархана. Мотор команды Лука Модрич работал вхолостую, Перишич и Влашич обозначали фланговую работу настолько фрагментарно, словно это были мельчайшие фрагменты какой-то очень древней рукописи под название «футбол».

Марокканские криэйторы Хаким Зиеш и Софьян Амрабат, попавшие в тиски позиционного футбола, свои идеи донести до партнёров не смогли. Нападающие Юссеф Эн-Несири и Софиан Буфаль, умеющие убегать от самых быстрых противников, другие умения в среду продемонстрировать не сумели: все их забеги упирались в хорватских защитников, а искусство приличного паса у форвардов сегодня показать не получилось.

В столь «травоядной» игре аргентинский рефери Фернандо Раппалини только к 80-й минуте единожды вспомнил, что в его шортах есть такой непременный атрибут современного футбола, как жёлтая карточка. Оправданием к такой игре может служить состав соперников по группе: стареющая Бельгия и моложавая Канада в фавориты записать сегодня тоже сложно. Поэтому ценность любого набранного очка для каждого из участников квартета F важнее, чем расстроенные зрители или фанаты.

Марокко: Боно, Хакими, Мазрауи (Аттият, 60), Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи (Сабри, 83), Хамдалла (Абдерразак, 81), Буфаль (Эззалзули, 65), Эн-Несири.

Хорватия: Ливакович, Перишич (Оршитч, 90), Ловрен, Ковачич (Майер, 79), Крамарич (Ливая, 71), Модрич, Брозович, Влашич (Пашалич, 46), Соса, Гвардиол, Юранович.

Предупреждение: Амрабат.