Узбекистанские студенты, обучающиеся в Псковском государственном университете России, опубликовали видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву.

«В Российской Федерации, где мы в данное время учимся, в результате войны наблюдается неспокойная ситуация. Сегодня влияние войны ощущается и в городе Пскове. В городе звучат предупредительные воздушные сирены. Это связано с тем, что город Псков находится недалеко от границы», — заявили студенты.

Отметим, что Псковская область не граничит с Украиной, она имеет границу с Беларусью, Эстонией и Латвией.

По словам студентов, ситуация становится всё более серьёзной с каждым днём, и это беспокоит как студентов, так и их родителей.

«Обращаемся к вам (президенту Узбекистана — ред.) с тем, чтобы вы помогли нам получить образование на высоком уровне. Просим в порядке исключения оказать практическую помощь для продолжения образования [в Узбекистане]», — говорится в обращении.

В студенческом канале сообщается, что после публикации видеообращения иностранных студентов из разных групп пригласили на встречу с представителями управления МВД «по вопросам политической ситуации» в России. Встреча называлась «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

Кроме того, сообщается, что теперь иностранные студенты должны написать заявление о своём желании учиться в Псковском государственном университете.

Ранее с обращениями к президенту с просьбой перевести их учиться в Узбекистан обращались узбекистанские студенты из российских вузов, расположенных в граничащих с Украиной регионах. Государственный центр тестирования разрешил студентам из Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Краснодарской областей, а также Крыма и Севастополя подать заявки на перевод в Узбекистан. Сделать это можно до 30 ноября.