Срок приема заявлений о переводе узбекских студентов из российских вузов, расположенных в граничащих с Украиной регионах, в вузы на родине продлен на 10 дней, сообщила Государственная комиссия по тестированию.

Таким образом, заявки от студентов из Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Краснодарской областей, Крыма и Севастополя будут приниматься до 30 ноября онлайн через сайт my.dtm.uz. Раздел называется «Перевод обучения из Российской Федерации».

Напомним, перевестись можно на аналогичные или другие подходящие образовательные направления, расположенные в районе постоянного проживания студентов.

Ранее студенты-узбекистанцы из Курска, Белгорода и Крыма обращались к президенту Узбекистана с просьбой помочь им перевестись на учебу домой.