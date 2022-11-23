В современных условиях развития экономики сфера услуг становится одним из ключевых элементов на всех уровнях экономической политики. Сегодня данную сферу по праву можно назвать одним из крупнейших секторов экономики, включающего в себя все виды услуг, оказываемых как на коммерческой, так и социальной основе.

В Узбекистане развитию данной отрасли экономики уделяется особое внимание. В частности, в соответствии с постановлениями президента Узбекистана от 16 июня 2020 года «О мерах по поддержке сферы услуг» и от 11 мая 2021 года № ПП-5113 выделено 200 млн долларов на развитие сферы услуг.

В результате принятых практических мер объем оказанных по стране услуг в 2021 году составил 283 трлн сумов при объёме услуг на душу населения 8 млн сумов.

Постановлением президента от 27 января 2022 года «О дополнительных мерах по развитию сферы услуг» предусмотрено увеличение в 2022 году объёма услуг в 1,5 раза путём внедрения новых подходов к развитию отрасли, что поможет создать дополнительно 1,6 млн новых рабочих мест, в частности в Ташкенте — 700 тысяч.

В целях поддержания данных инициатив 18 ноября в преддверии визита делегации Узбекистана во Францию на высшем уровне в Париже в рамках Узбекско-Французского бизнес-форума АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк») и Торгово-промышленная палата Узбекистана (ТПП) заключили соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих французских институтов Ferrandi Paris, специализирующимся в области гастрономии и гостиничного менеджмента.

Соглашение предоставляет возможность:

обучения свыше 200 субъектов предпринимательства и повышения их квалификации в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, в области туризма, гастрономии и других направлений сервиса при поддержке «Узнацбанка» и Торгово-промышленной палаты;

организации институтом Ferrandi Paris совместных с узбекскими партнёрами учебных курсов в местных вузах для изучения опыта французских и зарубежных партнеров.

«Узнацбанк» и ТПП выражают надежду, что подписанное в рамках форума соглашение поспособствует развитию долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества предпринимателей и бизнес-кругов Узбекистана и Франции, поддержанию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в области туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса и других сфер услуг.

Ferrandi Paris создан в 1920 году в целях подготовки высококвалифицированных специалистов в области гастрономии и гостиничного менеджмент. Институт принадлежит Торгово-промышленной палате Парижа Иль-де-Франс.

Школа развивает партнёрские отношения с французскими и зарубежными образовательными учреждениями с целью обмена опытом и подготовки бакалавров и магистров предпринимательства, гостиничного и ресторанного бизнеса по таким направлениям, как кухня и кейтеринг, пекарня, гостеприимство, кондитерские изделия и проч.

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