Утром в среду, 23 ноября, на автобусных остановках в Иерусалиме произошло два взрыва, в результате которых погиб подросток, 18 человек были ранены, двое находятся в критическом состоянии, сообщила газета The Jerusalem Post.

Израильская полиция заявила, что первый взрыв возле центрального автовокзала, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса.

Ещё один взрыв прогремел через несколько минут возле перекрёстка Рамот в северной части Иерусалима.

Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были набиты гвоздями и болтами.

Полиция рассматривает два взрыва как скоординированный двойной террористический акт. Начальник полиции Коби Шабтай сообщил, что сейчас расследуется, сколько человек могли быть причастны к взрывам.