22 ноября в Узбекистане было зафиксировано 96 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это самый высокий показатель за последние четыре месяца с небольшим.

Самое большое количество случаев — 57 — было выявлено в Ташкенте, 16 — в Ташкентской области, 12 — в Наманганской.

Днём ранее, в понедельник, в стране был подтверждён 61 случай, в предыдущие три дня суточный прирост был в районе 81−92.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, достигло 245,3 тысячи.