Если фиаско Катара двумя дням ранее произошло под громкое улюлюканье недругов организаторов ЧМ-2022 и любителей конспирологии, то выигрыш их аравийских соседей у Аргентины в стартовом матче группы С сорвёт не только голоса болельщиков, но и, того гляди, котировки нефтяных цен. «Выиграли у Аргентины» — да, оказывается, такое возможно для азиатских андердогов.

Антураж — важная часть любого спортивного действа. Играй футболисты на заштатном маловместительном стадионе, команда Лионеля Скалоне провела бы подобие выставочного матча на радость местным любителям. Однако, 80-тысячная чаша стадиона «Лусаил» в одноимённом городе, где пройдёт финал чемпионата, просто взывала не только к эффектным, но и, главное, эффективным действиям.

Главным героям турнира история чемпионатов настоятельно рекомендуется оттягивать пик формы до плей-офф — сборная Аргентины начала передвигаться по сетке турнира узнаваемо-комбинационным, но каким-то предсказуемым футболом. Открыл счёт у «альбиселесты», как и полагается, Лионель Месси. В ассистенты вполне можно записать систему VAR, разглядевшую, как в штрафной в партере оказался Паредес.

Весь оставшийся первый тайм игра аргентинцев и вовсе превратилась в фестиваль офсайдов и незасчитанных мячей. В целом, в первом тайме на поле одну команду отличал более высокий класс, а другую — более высокая мотивация. После перерыва оказалось, что мотивированы были больше саудиты. Начало второй 45-минутки в исполнении подопечных Эрве Ренара — главное откровение этой встречи. Футбольные болельщики и специалисты наверняка ринулись гуглить правильное произношение главных героев матча: Ромеро не успевает закрыть Аль-Шехри, и тот на 48-й минуте пробивает в дальний от Эмилиано Мартинеса угол. Спустя пять минут Аль-Доссари обводящим ударом, претендующим на самый красивый гол на ЧМ на данный момент, выводит свою команду вперед.

Бороться, сражаться, стелиться в подкатах, не уступать — кажется, именно так формулировали во вторник свои приоритетные задачи саудовцы. Наверняка в аравийских племенах затерялся аналог поговорки «бей своих, чтобы чужие боялись» — во всяком случае именно этими мыслями руководствовался кипер Аль-Оваи, вонзая своё колено в челюсть одного из партнёров по команде, охраняя победный счет.





Подопечные Ренара переиграли Месси и Ко не тактически и не за счёт индивидуального мастерства своих лидеров — в мире лишь несколько топ-команд, которым такое под силу. Но именно сегодня, именно в этом. Но именно сегодня, именно в этом месте на каждом участке поля все вместе игроки в бело-зелёной форме все делали быстрее каждого из футболистов в бело-голубых футболках.

Паникой, конечно же, для аргентинцев не пахнет, а вот доказательств того, что у Скалоне нет пресловутого плана «Б», — сполна. Атаки аргентинцев исчерпывали себя ещё на подступах к чужой штрафной, перекрытых защитными рядами противника. Инициативность Месси была равна самой себе и ничему больше. Варьирование Паредеса на Фернандеса и Алехандро Гомеса на Альвареса походило на блуждание в трёх, точнее, двух соснах. Для статуса одного из фаворитов чемпионата, согласимся, недостаточно.

Статистика матча

Аргентина 1−2 Саудовская Аравия

22 ноября. Лусаил. Стадион «Лусаил», 88 012 зрителей.

Судья: Винчич Славко (Словения).

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Кристиан Ромеро (Лисандро Мартинес, 59), Николас Отаменди, Николас Тальяфико (Акунья, 71), Родриго Де Пауль, Леандро Паредес (Энцо Фернандес, 59), Алехандро Гомес (Хулиан Альварес, 59), Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Саудовская Аравия: Аль-Оваи, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани (Аль-Бурайк,90), Аль-Фарадж (Аль-Абид, 45, Аль-Амран, 89), Канно, Аль-Малки, Аль-Брикан, Аль-Давсари, Аль-Шехри (Аль-Ганам,78).

Голы: Месси (10, пенальти) — Аль-Шехри (48), Аль-Доссари (53).

Предупреждения: Аль-Малки, Аль-Давсари, Абдулхамид, Аль-Давсари, Аль-Абид.