Нидерланды — Сенегал 2−0

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup.

Главных фаворитов группы А жребий свёл уже в начале чемпионата. Матч на «Аль-Тумама Стадиум» не получился особенно броским и эффектным, но оставил ощущение противостояния на весьма значительном уровне. Наблюдая примерное равенство в перетягивании каната, порой особенно явно осознаешь, что перетягивают его не пара школяров, а две команды плечистых гигантов — на сей раз имел место именно такой случай.

Голландско-сенегальский спор закончился в пользу потомков Кройфа, на этом мундиале страстно желающих искупить вину перед своими болельщиками за провал на прошлогоднем Евро и непопадание на ЧМ-2018 в России. Центральная игра тура осложнялась для обоих её участников отсутствием ведущих игроков — Мемфиса Депая у «оранжевых» и Садио Мане у африканцев. То, что у Нидерландов нападающий «Барселоны» на поле всё-таки вышел, а у Сенегала лучшего бомбардира команды никто так и не смог подменить, во многом и предопределило ход встречи. Исход примерно равной борьбы в последней десятиминутке предрешили два «джокера» — Гакпо и Классен, а также две ошибки сенегальского кипера Эдуарда Менди.

Наставник «оранжевых» Луи ван Гал продолжает свою славную традицию экспериментировать по ходу турнира. И вратарская линия здесь отнюдь не исключение. Все помнят опыты голландца с заменой киперов под пенальти на ЧМ-2014 в Бразилии.

На первый матч в Катаре 71-летний специалист решил поставить в рамку дебютанта сборной — Андриеса Нопперта, самого высокого игрока ЧМ-2022. Если отбросить всяческую философию и психологические кунштюки, такой выбор голландца в игре с ослабленным Сенегалом стал очевидным только после часа игры: Нопперт, дважды вытянувшись в двухметровую струнку, перечеркнул надежды подопечных Аллиу Сиссе, которые небольшое преимущество в ударах в створ так и не смогли перевести в забитые мячи.

Свои первые очки Сенегал, чей лазарет пополнили Куяте и Даилло, теперь будет добывать во втором туре с переволновавшимся на старте Катаром. Нидерланды, в свою очередь, попытаются решить вопрос выхода в плей-офф с Эквадором. Схожая манера игры последней пары позволяет надеяться на обоюдоострый футбол и новые игровые открытия.

Голы: Гакпо (81), Классен (90).

Нидерланды: Нопперт, Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Блинд, Бергёйс (Классен, 79), Де Йонг, Гакпо (Де Рон, 90), Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Копмейнерс, 79).

Сенегал: Э. Менди,Сабали,Кулибали, П. Сиссе, Диалло (Якобс, 62), Куяте (Гуйе,73), Н.Менди, Гуэйе,Сарр, Диа (Бамба, 69), Диатта (Джексон,74)

Предупреждения: Де Лигт — Гуйе, Н. Менди

США — Уэльс 1−1





Фото: twitter.com/FIFAWorldCup.

Американцы начали матч в Эр-Райяне без всяких комплексов и поначалу выглядели в созидательных действиях намного убедительнее. К исходу первой десятиминутки соккеристы могли забивать дважды: сначала валлийский защитник неожиданной срезкой решил проверить своего вратаря Уэйна Хеннесси, а затем уже центрфорвард США Джошуа Сарджент пробил головой в штангу.

Ближе к концу первого тайма Уэльс сбил темп, «успокоил» игру, перевёл её в свою среду, где козыри команды Пейджа оказались более действенными. «Красным драконам» удалось затормозить скорость наступления США и при этом — сохранить подобие атаки в условиях неуёмного американского прессинга.

Главные события оставшихся трёх четвертей первого тайма происходили в пространстве между двумя штрафными и в разговорах футболистов с катарским рефери аль-Джассимом. Тем неожиданнее случился гол американцев: Кристиан Пулишич словно ножом разрезал оборону «красных драконов», а Тимоти Веа, сын знаменитого либерийского обладателя Золотого мяча, протолкнул свой мяч мимо вратаря.

В оставшееся время игровое противостояние тактик и схем конвертировалось в битву. А к битвам Уэльсу не привыкать. Второй тайм валлийцы на фоне подсевших американцев провели в попытках отыграться, но в жизнь эти попытки воплотились, только когда казалось, что все шансы потеряны и противник вовсе потерял бдительность.

Гаррет Бэйл вновь напомнил, что к играм за сборную всегда подходит с повышенной мотивацией: За восемь минут до конца основного времени нападающий Уэльса умело подставился в штрафной, заработал пенальти и сам его реализовал. В дополнительное время, которого в Катаре дают предостаточно, бывший «мадридист» и вовсе мог выйти в главные герои матча, но, видимо, высшие силы были с этим не согласны, позволив американцам фолом завалить его удар по пустым воротам.