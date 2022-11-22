Председатель махалли «Козок Найман» в Пастдаргомском районе досрочно лишён полномочий, сообщило управление по поддержке махалли и старшего поколения Самаркандской области.
20 ноября анонимный Telegram-канал Kompromatuzb распространил фотографии, на которых председатель махалли Ахрор Арслонов и ещё несколько мужчин играют в карты на деньги.
Управление сообщает, что уже 21 ноября Ахрор Арслонов написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий аксакала «по семейным обстоятельствам».
В тот же день собрание представителей махалли удовлетворило заявление председателя о снятии полномочий.
Временно исполняющим обязанности главы махалли стала активист по делам женщин схода граждан Д. Гаппарова, говорится в сообщении.
Indira Iskandarova
“По семейным обстоятельствам“?? А правду написать (“из-за ведения аморального образа жизни и будучи не в состоянии подать правильный пример молодежи“) слабо?