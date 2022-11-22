В результате сильного землетрясения в округе Чианджур в западной части острова Ява в Индонезии во второй половине дня понедельника погибли 103 человека, сообщило во вторник утром Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB). Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,6.

Большинство жертв погибли от того, что их придавило обломками рухнувших зданий. По мере продолжения поисково-спасательных работ число погибших и пострадавших, как ожидается, будет расти. На данный момент 25 человек числятся пропавшими без вести.

Число раненых в округе Чианджур составляет 377 человек, ещё 13 человек пострадали в других районах.

При этом губернатор Западной Явы Ридуан Камил сообщил о 162 погибших. По его данным, серьёзно повреждены 2345 домов. 13,4 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ридуан Камил встречается с пострадавшими. Фото: twitter.com/ridwankamil.

В регионе нарушена подача электричества и работа мобильной связи. На восстановительные работы, отметил губернатор, потребуется несколько дней.

Для покинувших дома организованы палаточные городки, помощь пострадавшим оказывают в передвижных госпиталях, работают мобильные кухни.

Как передаёт BBC, подземные толчки ощущались в столице страны Джакарте, в 100 км от эпицентра. Здесь были эвакуированы люди из многоэтажных зданий.

В Индонезии землетрясения происходят достаточно часто — страна находится в зоне «огненного кольца» тектонической активности в Тихом океане. В 2018 году в результате мощного землетрясения на острове Сулавеси погибло более 2000 человек.