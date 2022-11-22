Предметы из собрания Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в Нукусе представят на выставках в Государственной Третьяковской галерее, музейно-выставочном центре «РОСИЗО» и музее «Новый Иерусалим» (Россия) в 2023 году.

Об этом было сообщено на конференции музейных представителей Узбекистана и России, которая прошла в Ташкенте по инициативе Министерства туризма и культурного наследия и Агентства культурного наследия. В ней приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, генеральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова, директор музея Савицкого Тигран Мкртычев и другие.

Основными темами конференции стали обсуждение возможностей сотрудничества и развития музеев как творческого пространства через реализацию совместных проектов как в Узбекистане, так и в России.

Государственная Третьяковская галерея сделала первые шаги в этом направлении в 2017 году, когда подписала рамочное соглашение с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Директор и специалисты московского художественного музея несколько раз приезжали в Узбекистан, встречались с коллегами из музеев в Ташкенте и Нукусе, чтобы разработать программу взаимодействия.

Результатом сотрудничества стала ретроспективная выставка выдающегося художника русского авангарда Ивана Кудряшова, основная часть наследия которого находится в Нукусе. Экспозиция открылась в Третьяковке весной прошлого года.





Осенью 2021-го Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Государственная Третьяковская галерея подписали фундаментальное соглашение об изучении коллекций Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого. Документ предполагает совместную работу организаций по таким направлениям, как повышение квалификации, организация стажировок и мастер-классов для специалистов музея, научное консультирование.

По словам Зельфиры Трегуловой, в ближайшие планы, связанные с реализацией ноябрьского соглашения, входят визит в Ташкент ведущих реставраторов Третьяковки для реставрации двух произведений Василия Кандинского из собрания Государственного музея искусств Узбекистана.

«Осенью 2023 года мы открываем у себя выставку выдающегося художника русского авангарда Алексея Моргунова, имя которого незаслуженно забыто. Надеемся получить из Государственного музея искусств имени Савицкого более 50 его работ. Как и в случае с Иваном Кудряшовым, в собрании нукусского музея хранится самое большое количество произведений этого интереснейшего художника, сподвижника Каземира Малевича», — рассказала Зельфира Трегулова.





А. А. Моргунов, «Театральная площадь» (1931 г.). Из собрания музея Савицкого в Нукусе.

Планируется и проведение выставки «Путь на Восток». Она будет посвящена советским художникам, которые в 1920−30-е годы переселились в УзССР и работали в Ташкенте, а также в Самарканде.

«Эта выставка может быть реализована только в сотрудничестве с музеем Савицкого. Размер его собрания превышает собрание искусства первой половины ХХ века в Государственной Третьяковской галерее. Это 7000 произведений живописи и 20 тысяч графических листов. Есть художники, очень важные для развития советского и мирового искусства, чьи работы можно найти только в Нукусе», — отметила Зельфира Трегулова.

Директор музея имени Савицкого Тигран Мкртычев сообщил, что, помимо ретроспективы Алексея Моргунова в Третьяковской галерее, планируется выставка в сотрудничестве с двумя российскими музеями — «РОСИЗО» и «Новым Иерусалимом». На ней покажут более 100 работ малоизвестных советских художников. По словам Мкртычева, «это будет новый взгляд на историю искусства ХХ века». Пройдёт выставка с апреля по сентябрь 2023 года.

Ольга Галактионова, которая возглавляет Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», называет международную выставку коллекций Нукусского музея имени Савицкого и историко-художественного музея «Новый Иерусалим» одним из основных проектов грядущего года, который позволит привлечь внимание посетителей к советскому поставангарду 1920−1930 годов.

«Думаем, будет паломничество на коллекцию из Нукуса. Ожидаем на этой выставке более 100 тысяч человек», — рассказала Ольга Галактионова.

Среди других предложений по культурному взаимодействию музеев Узбекистана и «РОСИЗО» на 2023 год — перекрёстные выставки, посвящённые узбекистанским и российским художникам в собраниях музеев обеих стран, живописи советского периода, декоративно-прикладного и изобразительного искусства «от древности до наших дней». Экспозиции могут быть совместными и показаны поочерёдно в России и Узбекистане.

В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941−1945 годов (Музеем Победы) и Мемориальным комплексом «Парк Победы» при Министерстве обороны Узбекистана.

Участники конференции, которая впервые собрала музейных работников обеих стран, выразили надежду на то, что встреча получит продолжение и приобретёт системный характер в плане проведения выставок, лекториев и творческих встреч.