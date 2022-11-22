В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Париж 21−22 ноября с Французским агентством развития были подписаны четыре соглашения по финансированию для поддержки экономического, социального и экологического развития Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в ФАР.

Соглашение о сотрудничестве на 2023−2025 годы, как уже сообщалось, было подписано по итогам двусторонней встречи президента Узбекистана и генерального директора ФАР Реми Риу.

В ближайшие три года ФАР может предоставить финансирование для проектов в водном и энергетическом секторах. Будет продолжено партнёрство по зелёной экономике. ФАР также будет работать над регионом Аральского моря для финансирования инвестиций, необходимых для обеспечения его экологической устойчивости.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании с компанией «Узсувтаъминот» по развитию доступа к питьевой воде в регионах. Совет директоров ФАР утвердил финансирование в размере 160,9 млн евро для финансирования инфраструктуры питьевой воды в Ташкентской и Ферганской областях. ФАР и «Узсувтаъминот» также работают над завершением оценки такого же проекта для Кашкадарьинской области.

Подписан также меморандум о взаимопонимании по финансированию исследований в области ирригации. ФАР предоставит 1,5 млн евро в виде гранта для проведения исследований по модернизации ирригационной системы в Аральском море, особенно в Каракалпакстане.

И, наконец, подписано кредитное соглашение на сумму 30 млн евро с «Узпромстройбанком» по финансированию инвестиций, благоприятных для климата.

Напомним, программа стратегического сотрудничества до 2025 года, подписанная между Узбекистаном и ФАР, предусматривает совместную реализацию проектов на сумму более 1 млрд евро.