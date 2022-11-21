Спортсмен из Узбекистана Нияз Пулатов занял второе место на чемпионате мира по таэквондо WT в Мексике, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Выступая в весовой категории до 63 кг, Пулатов дошёл до финала, одолев на своём соревновательном пути представителей Азербайджана, Египта, Ирана, Хорватии и Испании.

В решающем поединке он встретился с Лян Юшуай из Китая и, уступив, впервые в своей карьере завоевал серебряную медаль ЧМ.

Всего сборная Узбекистана завоевала 4 медали — 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Чемпионкой мира, как мы сообщали ранее, стала Светлана Осипова, она — первая таэквондистка Узбекистана, выигравшая мировое первенство. Никита Рафалович и Феруза Содикова завоевали бронзовые медали.