Президент Шавкат Мирзиёев 14 июня ознакомился с презентацией проектов в сфере коммунального обслуживания и здравоохранения, сообщила пресс-служба главы государства.

Месяц назад президент посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии и дал поручения по улучшению условий в медицинских учреждениях данного направления. 27 мая было принято постановление президента «О дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг».





Согласно этому документу, разработан проект строительства и оснащения новых корпусов для Республиканского медицинского центра онкологии и радиологии. Под новые сооружения выделено 5,4 га неиспользуемой территории клиники Ташкентской медицинской академии. При проектировании учтён передовой опыт зарубежных медицинских учреждений (Республики Корея), говорится в сообщении. Согласно кадрам телеканала «Узбекистан 24», проект представил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.





Как ожидается, новый центр будет оснащён современным оборудованием для позитронно-эмиссионной томографии, радиоизотопного изучения, ПЦР-анализа, магнитно-резонансной томографии, ангиографии. Будут внедрены новые методики лечения, такие как иммунотерапия, таргетная терапия, облучение линейным ускорителем и стереотаксическая световая терапия, радиохирургия.

Как уточнил министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, центр будет рассчитан на 450 мест и 100 койко-мест в дневном стационаре. По его словам, для лекарственного обеспечения больниц в сфере гематологии и онкологии дополнительно выделено 65 млрд сумов.

«Пациенты, которые переведены в новое здание гематологии, будут на 100% обеспечены лекарствами со стороны государства. У них и их родственников не будут просить [приобрести] лекарства», — заявил глава Минздрава.

В соответствии с поручением президента были изучены условия и качество лечения в онкологических больницах всех регионов. Выявлено, что население чаще всего обращается за онкологической помощью в Ташкентский городской и Ташкентский областной филиалы республиканского центра. На их долю пришлось около 37% всех больных.





В связи с этим предложено объединить столичный и Ташкентский областной филиалы в единое учреждение. В результате квалифицированные специалисты и высокотехнологичное оборудование будут сконцентрированы в одном месте, улучшится качество лечения, отмечается в сообщении.





Также представлена информация о планах по подготовке врачей. Для этого разработан проект по расширению сотрудничества с Российским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова. В рамках сотрудничества в следующие два года планируется отправлять узбекистанских студентов на учебу в Россию, а к 2023/2024 учебном году открыть в Ташкенте филиал этого вуза.

«Газета.uz» писала, что Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии откроется в Ташкенте, а в региональных многопрофильных медцентрах появятся отделения детской гематологии и онкологии. Республиканские центры гематологии и онкологии и радиологии переедут в новые здания и получат современное оснащение. В районных поликлиниках будут созданы кабинеты онкоконтроля для массовых обследований женщин.