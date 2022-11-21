Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана и топливная компания Росатома «ТВЭЛ» заключили соглашение о сотрудничестве в области вывода из эксплуатации ядерных объектов и обращения с отходами, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства «Росатома» в Узбекистане.

Документ в рамках международного форума Атомэскпо-2022 подписали директор института Ильхам Садиков и президент «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Соглашение предусматривает реализацию проекта по выводу из эксплуатации одного из зданий, а также хранилища низкоактивных отходов, расположенных на территории института, с предварительной организацией извлечения радиоактивных отходов.

Кроме того, стороны намерены совместно участвовать в реализации проектов по ликвидации ядерного наследия на территории СНГ.

«„ТВЭЛ“ является базовой организацией стран содружества по вопросам вывода из эксплуатации, обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, — говорится в сообщении. — В свою очередь, ИЯФ также обладает рядом компетенций в области ядерного бэкэнда, которые могут быть востребованы при реализации проектов не только в Узбекистане, но и в других странах региона и СНГ».

«Ташкентский Институт ядерной физики обладает компетенциями высокого уровня в области комплексных инженерно-радиационных обследований, анализа, оценки и обоснования безопасности работ по выводу из эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами. Достигнута договорённость о том, что прикладные задачи и возможности института в области ядерного бэкэнда будут учтены при формировании планов работ базовой организации СНГ», — отметила президент «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Как отмечается в сообщении, Институт ядерной физики располагает мощной научно-технической инфраструктурой, включая исследовательский реактор ВВР-СМ, циклотрон, линейный ускоритель, гамма-установку и нейтронный генератор, с использованием которых проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования.

В «Росатоме» отметили, что работа «ТВЭЛ» как базовой организации включает содействие в реализации проектов и программ вывода из эксплуатации ядерных объектов и реабилитации территорий, включая строительство и эксплуатацию пунктов хранения ядерных материалов.