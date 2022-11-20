Матчи мундиаля кого-то лишат утреннего плова, кто-то опоздает на работу, кто-то отбросит намеченные важные дела, а кто-то, наоборот, угадав результаты одного-двух матчей, примется сворачивать горы. В конце концов, почти на месяц турнир может примирить даже тех, кто произносит название страны-хозяина ЧМ с ударением в разных местах, а в «Газете.uz», может быть, разок скаламбурят на тему «Катар и катарсис».

Стартовый свисток, с которого начался в Дохе матч открытия Катар — Эквадор, сделает планету другой. Дописал до этого места и поймал себя на мысли, что сказанное — затёртый до дыр штамп. Футбол уже давно стал другим, и ЧМ-2022 нас убедит в этом окончательно.

Картина поменялась хотя бы потому, что футбол стал товаром. Это не морализаторство болельщика из 80-х годов прошлого века, бежавшего каждую неделю к киоску «Союзпечати», чтобы найти свежий номер «Футбола-Хоккея». Архимедов рычаг современного спорта немыслим без финансовой составляющей.

Недавняя тирада тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа «Мы все позволили случиться этому 12 лет назад» совсем не тонко намекает на налёт скандальности при выборе места проведения нынешнего чемпионата в далёком уже 2010 году. Кому-то кандидатура Катара стоила места в футбольной чиновничьей иерархии и даже вызвала скандальный ФИФА-гейт.

Матч открытия ЧМ-2022, к сожалению, добавил дров в костёр, раздуваемый любителями хайпа и конспирологии. Новые скандальные заявления о подкупе хозяевами чемпионата игроков Эквадора сумели немного «заблюрить» в информационном пространстве саму игру. Обсуждая обстоятельства недоказанных взяток, конспирологи увлечённо распутывают паутину заговора. Расходясь в частностях, они соглашаются в главном: катарские газовые деньги уверенно двигают хозяев турнира в плей-офф.

Дебют стартового матча мундиаля заставил конспирологов радостно подмигивать и потирать руки — уже на третьей минуте встречи итальянский арбитр Даниэле Орсато с помощью подсказок в наушник увидел офсайд в, казалось бы, чистом голе эквадорца Эннера Валенсии в ворота катарцев. Но спустя десять минут выяснилось, что и реноме рефери не пошатнуть, и с чемпионатом в Катаре все в порядке: эквадорский форвард сначала с точки открыл голеодорский список мундиаля, а после получаса игры оформил дубль.

Весь остальной ход матча доказывалось, что ЧМ-2022 — это международный турнир, где судьи ошибаются так же часто, как и футболисты, например, — катарский вратарь аль-Шиб. Очевидно и то, что вряд ли можно заплатить более 7 млн долларов, чтобы получить пока первое для себя сомнительное достижение — Катар впервые среди хозяев мундиаля проиграл стартовый матч.

Катар действительно потратил на организацию мундиаля рекордные 220 млрд долларов, построив для турнира семь совершенно новых современных арен, модернизировав инфраструктуру в стране. После того, как идея с продажей алкоголя на стадионах упёрлась в бастион традиционных ценностей, хозяева пытаются заманить придирчивых футбольных гурманов технологическими новшествами вроде смарт-мяча, отслеживающего касания футболистов. Однако футбол в столкновении с технологией, лишённой каких-либо эмоциональных доминант, окончательно покидает пространство чуда.





Сторонники и противники проведения ЧМ в Катаре уже давно разбежались в разные углы переустройства мирового футбольного хозяйства. Нынешний мундиаль, впервые проводящийся в конце календарного года, буквально разрывает текущие календари футбольных топ-чемпионатов. Заставляет перевёрстывать накатанные годами графики клубных турниров.

К тому же отпускать не на один товарищеский матч, а в настоящую жёсткую схватку, которая чревата травмами — физическими и моральными — это возможные финансовые риски для клубов, потеря контрактов для игроков и перекройка всех бюджетов. Топ-игроки, национальные команды которых не поехали в Катар, также теряют игровой тонус. Предлагаемая ФИФА компенсация клубам в 200 миллионов долларов за участие игроков в ЧМ пока не встретила в стане оппонентов радостных возгласов

Чемпионаты мира только в одном продолжают оставаться тем, чем они были для людей и народов во все времена. Это вообще такая пора, когда нет второстепенных событий и нет мелочей. Любые нюансы, даже не имеющие прямого отношения к игре, войдут в историю и вгрызутся в память. Именно за эту запредельную концентрацию страстей раз в четырёхлетие, оставляющее большее пространство для сюрпризов, чем долгие клубные турниры, заставляет нас продолжать любить чемпионаты мира.

Может быть, за то, что во время мундиаля слова «контракт», «трансфер» и «бюджет» звучат чуть меньше, чуть тише. А возможно, ещё за то, что в эпоху глобализации и стирания границ чемпионат мира остаётся подиумом гордости за героев своей национальной команды. А если таковой нет на турнире, то весь свой болельщицкий пыл и задор ты растворяешь в той концентрации футбольных звёзд, способных конкурировать со светилами на звёздном небе. И звезды обязательно зажгутся — нам это все-таки нужно.

Статистика матча

Катар 0−2 Эквадор

20 ноября. Доха. Стадион «Аль-Байт». 57 732 зрителей.

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

Катар: аль-Шиб, аль-Рави, Хухи, Хассан, Ро-Ро, Ахмед, Аль-Хайдос (Мунтари, 72) , Будьяф, Афиф, Али Алмоез, (Ваад, 72), аль-Хаджри.

Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Торрес, Инкапье, Эступиньян, Плата, Мендес, Кайседо (Родригес, 90), Эстрада, (Франко, 90), Валенсия, (Сифуэнтес, 77), Ибарра, (Сармиенто, 68).

Голы: Валенсия (16, 31 минуты).

Предупреждения: аль-Шиб, Будьяф, Афиф, Али Алмоез — Мендес, Кайседо.