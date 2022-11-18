UzAuto Motors является одним из крупнейших производителей автомобилей в СНГ. 18 ноября с конвейера завода сошёл 280-тысячный автомобиль, тем самым был достигнут исторический годовой рекорд завода 2020 года. В 2022 году UzAuto Motors уже побил собственный производственный рекорд: за шесть месяцев 2022 года с линии сошло 160 тысяч автомобилей.

Достижение очередного рекорда было отмечено в торжественной обстановке на производственной площадке завода UzAuto Motors, в котором принял участие весь коллектив компании.





В своих выступлениях перед собравшимися сотрудниками председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков поблагодарил каждого сотрудника за вклад в достижение цели, поставленной перед коллективом. Он также отметил, что компания в 2022 году не только произвела рекордное число машин, но и достигла соглашения с General Motors об увеличении мощности производства автомобилей в 2023 году до 500 тысяч единиц, а в долгосрочной перспективе — до 1 млн.

Шавкат Умурзаков также отметил вклад сотрудников всех предприятий структуры в успешный запуск производства Chevrolet Tracker, во многом благодаря чему в период глобальных кризисов удалось достичь рекордных результатов. Компания вложила в производство автомобилей на новой платформе GM GEM на своих мощностях 620 млн долларов, на базе которой в начале 2023 года также будет производится и Chevrolet Onix.





Помимо рекордов, в 2022 году UzAuto Motors достиг и юбилейного числа произведённых автомобилей. 5 ноября с конвейера завода сошёл четырёхмиллионный автомобиль.

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