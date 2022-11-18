С 14 по 16 ноября Ташкент принимал вторую Всемирную конференцию ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста. В конференции приняли участие страны-члены ЮНЕСКО на уровне министров образования.

Корреспондент «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова встретилась с министром дошкольного образования Агриппиной Шин и поговорила о приоритетах развития сферы, системных проблемах и шагах к их решению. Руководитель МДО также ответила на вопросы читателей.

— В интервью нашему изданию в 2018 году вы говорили, что к 2031 году все государственные детские сады будут оснащены приблизительно одинаковой инфраструктурой. Насколько удалось приблизиться к цели спустя три года?

— В 2018 году мы только приняли финансирование и запустили этап становления системы дошкольного образования. Ключевой задачей министерства было расширение сети дошкольного образования для того, чтобы обеспечить доступ к дошкольным образовательным услугам.

Системных проблем накопилось достаточно. Ситуация с инфраструктурой была плачевная. Нашей команде предстояло увеличить объём инвестиций в реконструкцию и капитальное строительство детских садов.

Мы провели паспортизацию ДОО в 2018 году. Полученные данные позволили собрать полную картину по детским садам и выявить те, что требуют улучшения инфраструктуры. На тот момент в Узбекистане функционировало 5211 дошкольных образовательных организаций, частными из них были 203, то есть 0,1%. С гордостью можем сказать, что сегодня количество детсадов в стране составляет 28 842, из них государственных 6482 и 22 312 негосударственных.





Задачи по расширению охвата дошкольным образованием и улучшению инфраструктуры министерство решает в том числе в рамках инвестиционной программы. Параллельно проводятся такие проекты, как «Обод кишлок», «Обод махалла». Запущен портал «Открытый бюджет», и я рада, что практически во всех регионах депутаты поддерживают развитие инфраструктуры дошкольного образования. Предложения граждан по ремонту и строительству детсадов, которые не получают финансирования в рамках «Инициативного бюджета», министерство рекомендует к включению или в инвестиционную программу, или в «Обод кишлок», «Обод махалла».

Выезжая в регионы, особенно в сельскую местность, мы видим, насколько изменился облик дошкольного образования. Современные детские сады часто становятся новыми достопримечательностями махаллей.

Министерство разработало пять новых типовых проектов ДОО. Главным критерием в процессе было обеспечение безопасности ребёнка. Это учитывается не только в строительстве, но и при оснащении. В садах, например, нет мебели с острыми углами. Кровати-трансформеры позволяют использовать спальню не только по прямому назначению, но и как игровое пространство. В свою очередь, игровая зона превратилась в образовательную, где ребёнок занимается. Подобные условия создаются во всех детсадах по стране. Сейчас в плане инфраструктуры и оснащения они находятся примерно на одном уровне.

— При сравнении динамики роста государственных и частных детсадов у некоторых читателей складывается впечатление, что министерство не заинтересовано в том, чтобы развивать сеть государственных ДОО. Так ли это?

— С 2017 года количество государственных детских садов выросло с 4940 до 6482.

Мы расширяем государственный сектор, однако это проекты долгосрочные и многозатратные в плане развития инфраструктуры. Альтернативные формы, такие как семейные детские сады, ДОО на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП), получается реализовать в более короткие сроки.

Государством полностью пересмотрены ВСН (ведомственные строительные нормы — ред.) и СанПиНы. Изменился и статус детских садов, где раньше в основном осуществлялся уход и присмотр. В настоящее время это дошкольные образовательные организации, где наряду с вышеперечисленными услугами упор идёт на образовательный контент и воспитание.

Для скорейшего удовлетворения спроса на дошкольные образовательные услуги и обеспечения доступности, мы привлекли частный сектор в сферу дошкольного образования. Был разработан и внедрён механизм ГЧП, за счёт чего расширился негосударственный сектор.

Сейчас число детей, охваченных системой дошкольного образования, составляет около 2 миллионов (69,5% от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет). В 2018 году этот показатель равнялся 700 тысячам.

Для сравнения, на тот момент негосударственный сектор в сфере был представлен 0,1%, а сегодня — 32%. Львиная доля остаётся у государственного сектора. Даже семейные детсады мы рассматриваем как государственные, поскольку из 25 детей в группе 75% посещают по государственной цене. В сельской местности этот показатель часто достигает 100%. Зарплаты воспитателям и их помощникам в семейных садах выплачиваются из госбюджета.

— Четыре года назад детсады в Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Бухарская области испытывали проблемы с доступом к питьевой воде, отоплению, электроэнергии, газу и канализации. Как обстоят дела сейчас?

— Удручающее положение было не только в этих областях, но и в Каракалпакстане. В первую очередь я бы остановилась на этом регионе. По инициативе руководителя страны и правительства к социально-экономическому развитию Каракалпакстана привлекли хокимов из других областей. Их закрепили за 17 районами республики. Министерство подняло вопрос об обеспечении каждого детского сада фильтрами для очистки воды. Это удалось реализовать.





Вопрос обеспечения садов чистой питьевой водой актуален для Кашкадарьинской и Сырдарьинской областей.

Из 6482 государственных дошкольных образовательных организаций 4969 (76,7%) обеспечены централизованным водоснабжением, 710 (11%) используют воду артезианскую, в 803 детских сада (12,4%) питьевую воду привозят.

Централизованную канализацию имеют 1464 (23%) детсада.

Электроэнергией охвачены все государственные ДОО, 4301 (66,4%) обеспечены природным газом. В 1831 детский сад (28,2%) доставляется сжиженный газ, 350 ДОО в отдалённой сельской местности (5,4%) пользуются дровами. Все дошкольные образовательные организации обеспечены качественным углём. Размер закупа составил 110 тысяч тонн. К осенне-зимнему периоду все детсады в стране готовы.

— Известно ли, сколько средств будет направлено на развитие дошкольной сферы в 2023 году и какие направления определены приоритетными?

— В 2023 году на сферу дошкольного образования планируется выделить 11,4 трлн сумов: из республиканского бюджета 8,8 трлн сумов, из местных — 2,6 трлн сумов.

Из этих средств заработную плату и отчисления от зарплаты государственных дошкольных образовательных организаций будет направлено 5,1 трлн сумов; на оснащение детских садов по программе, а также приобретение игр и учебно-методических материалов — 137 млрд сумов.

Согласно предварительной программе на 2023 год, в республике планируется реализовать 212 проектов на 29 490 мест. Из них на новое строительство приходится 29 объектов на 4740 мест, реконструкцию ожидают 183 объекта на 24 750 мест. Общая сумма капитальных вложений составит 1 трлн сумов.

— Руководство страны заявило, что система народного образования будет перенимать опыт Финляндии. Дошкольное образование на этапе становления ориентировалось на модель Южной Кореи. Будете ли вы пересматривать ориентиры?

— Основным подходом в системе Финляндии и многих других стран сегодня является личностно-ориентированный подход, главной педагогической технологией — игра.

Сфера образования неразрывная, целостная. Безусловно, у нас должна быть обеспечена преемственность связи, особенно на этапе подготовки детей к школе. Над этим будем работать с Министерством народного образования.

— Наши читатели просили узнать ваше мнение по поводу того, нужно ли детям дошкольного возраста уделять столько времени образовательному процессу, если в первом классе они всё равно учатся писать, считать и читать.

— Начальная школа сегодня является следующим этапом развития ребёнка после ДОО. Для обеспечения преемственности в процессе предшкольной подготовки на каждого ребёнка разрабатывается карта индивидуального развития. В ней отражаются психофизические, личностные особенности, уровни усвоения материала и другая информация, на которую сможет ориентироваться классный руководитель.

В детских садах не учат читать, писать. Здесь дают первые базовые навыки: как правильно держать ручку при письме, счёту до 20, сложению и вычитанию, основам логики, конструирования, проектирования. Всё это делается ненавязчиво, в игровой форме.

Недавно мы вышли на Министерство народного образования с предложением организовать в классах игровые зоны, поскольку детям в шести-семилетнем возрасте тяжело проводить за партой 45 минут. Считаем, что у первоклассника должна быть возможность встать во время урока, пересесть на пуфик или устроиться на лежанке. Наличие таких зон и игровой подход сделают переход от дошкольного образования к школьному более мягким, гибким.

— В первые годы на посту министра вы устраивали незапланированные проверки в детских садах. Продолжаете ли вы это делать?

— Конечно, но не считаем незапланированные посещения основным инструментом для контроля и мониторинга ДОО.

Помимо моих личных выездов, четыре раза в неделю в регионы отправляются рабочие группы. Их формируют из числа сотрудников министерства. Такие выезды представляют собой не только работу по сигналам с мест. Основная задача — убедиться, что реализация предложенных инициатив идёт правильно, эффективно, и оказать содействие в осуществлении реформ в сфере дошкольного образования.

В сентябре я выезжала в Ферганскую, Кашкадарьинскую, Сырдарьинскую области и Самарканд. Заранее спланированных маршрутов нет. Если по дороге я увидела детский сад, то обязательно заеду, будь он государственным, семейным или частным.

— Как вы оцениваете эффективность таких проверок? Вам не кажется, что у людей со временем вырабатывается к ним иммунитет: провинившиеся извиняются, и ситуация, вызванная системной проблемой, повторяется снова?

— Человеческий фактор продолжает играть свою роль. Поэтому одним из главных челленджей, наверное, для всей нашей команды и меня, как руководителя, стало создание электронной информационной платформы Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов.

Проблемой сферы дошкольного образования долгое время было нецелевое использование бюджетных средств на местах. Мы не могли проконтролировать посещаемость — всё-таки 2 миллиона детей в стране — и полагались на бумажные табеля директоров. Теперь электронный учёт посещаемости как детей, так и сотрудников дошкольных организаций обеспечит цифровая платформа. Технология позволяет формировать электронный табель автоматически.





Платформа — это наш механизм противодействия «мёртвым душам» и контроля за субсидиями, льготами, с которыми осуществлялись незаконные манипуляции. Преимущество системы в том, что её получилось интегрировать в восемь ведомств: министерств внутренних дел, финансов, Государственный налоговый комитет и другие.

Сейчас платформа работает только в негосударственном секторе. С января 2023 года мы начнём охватывать и государственные сады.

— Некоторых родителей интересует вопрос видеонаблюдения в государственных и частных детских садах. Везде ли есть камеры?

— Видеонаблюдение ведётся в 5844 (90,2%) из 6482 дошкольных организаций, работы по оснащению камерами идут на 638 объектах.

В технических заданиях и проектно-сметной документации есть требование об обязательном оснащении системами видеонаблюдения групп, входов в ДОО, кухни.

— Несмотря на снятие гарантийных ограничений, родителям в некоторых детских садах до сих пор запрещают заходить на территорию. С чем это связано?

— Причин несколько. Во-первых, приказа о снятии карантинных мер в детсадах нет. Во-вторых, из соображений безопасности. Мы были не так давно во Франции и обратили внимание, что родители там не имеют права заходить на территорию детсада. Ребёнка передают воспитателю, который отводит его в помещение. Считаем, что это мера оправдана — люди разные. Образовательная среда должна быть безопасной для детей, поэтому склоняемся к тому, что ограничение останется в силе.

Родители, которые хотят знать, чем занимается ребёнок в детском саду, смогут понаблюдать за ним на мониторе — их наличие на входе в ДОО предусмотрено в новых проектах. Знаю, что некоторых в частных садах по запросу мам отправляют видео. Однако министерство придерживается Конвенции о правах ребёнка и не приветствует подобные действия.

— Читатели пишут, что приходится долго стоять в электронной очереди на зачисление в государственный детсад. С чем связана эта проблема? Могут ли сами граждане каким-то образом контролировать прозрачность движения очереди?

— В стране действует услуга: когда ребёнок появляется на свет, он автоматически встаёт в очередь на зачисление в детский сад.

Длина очереди — следствие демографического роста населения. В 2017 году в Узбекистане родилось 700 тысяч детей, в 2021-м — 900 тысяч. Нам нужно поспевать за темпами рождаемости, и это серьёзный вызов.

Прозрачность движения очереди обеспечивает Единый портал интерактивных государственных услуг. Каждый может проверить, на каком месте он находится.

Согласно административному регламенту, у нас имеется льготная очередь. В ней находятся дети военнослужащих, из «железной тетради». Когда в основной очереди освобождаются места, их занимают льготники. Этим объясняется перемещение на позицию ниже, например, с 100 места на 101.

— Какова вероятность, что суббота однажды станет рабочим днём в детских садах?

— Это возможно. Мы думаем о введении такой услуги, поскольку в министерство тоже обращались родители с такой просьбой. Однако осуществляться она будет на платной основе и станет дополнительным материальным стимулом для педагогов.

Также рассматривается возможность продления рабочего дня до 18:00. Сейчас педагоги работают 9,5 часов, согласно Трудовому кодексу. Они тоже мамы, у них тоже есть семья, дети. Однако мы не исключаем появления дополнительной платной услуги такого характера.

— Некоторые родители обеспокоены большим количеством углеводов, особенно сахара в детсадовском меню. Разработаны ли на сегодня какие-либо нормативы? Каким образом министерство контролирует соответствие меню этим нормам?

— Организация качественного питания — одно из стратегических направлений деятельности министерства. В период посещения детсада у ребёнка идёт психофизическое развитие. Роль сбалансированного меню здесь очень важна.

Мы ужаснулись, когда начали изучать меню, которое было раньше — кроме белков, жиров и углеводов, в нём не было ничего. На сегодня при содействии Министерства здравоохранения нормы и правила питания полностью пересмотрены. В 2019 году мы подписали соглашение с Научно-исследовательским институтом детского питания (Россия), однако совместной работе помешала пандемия коронавируса. Тогда привлекли отечественных экспертов. В разработке единого меню и книги рецептов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, принял участие шеф-повар Бахриддин Чустий.

С января 2023 года единое меню будет интегрировано в нашу цифровую платформу. Это позволит автоматизировать процесс организации питания, то есть система сама будет рассчитывать, например, сколько в день использовано картофеля, исходя из посещаемости.

— Родителям в частных и государственных детских садах, помимо оплаты, приходится каждый месяц сдавать от 20 до 50 тысяч сумов в фонд или на канцелярские принадлежности. Насколько правомерны эти сборы? Если это не совсем законно, что делать родителям?

— В случае частных ДОО правовое поле министерства распространяется только на методическую часть. Мы следим, чтобы детей готовили по государственным программам, с соблюдением методики. По другим вопросам, наверное, следует обращаться в Государственную инспекцию по надзору за качеством образования.

Что касается государственных детских садов, то, согласно закону «О дошкольном образовании», в них существует наблюдательный совет. Сбор может быть инициирован им, но решение должно быть обоюдным. Если где-то родителей заставляют сдавать деньги, что-то приносить, то рекомендую позвонить по телефону доверия. Объявления с контактами управлений министерства есть в каждом ДОО.

— Сколько детей обучаются в одной группе в среднем по стране? Сколько взрослых на них приходится?

— Мы увеличили норматив: если раньше в одной группе было в среднем 25 детей, то сейчас 30. С ними работают двое взрослых: воспитатель и помощник воспитателя.

В сельской местности, где количество детей ограничено, в группе может быть до 35 человек.

— Какова средняя зарплата у воспитателей и их помощников?

— С 1991 года ни разу в системе дошкольного образования не повышались базовые тарифные ставки. В 2018 году воспитатель получал 680 тысяч сумов, нянечка 400 тысяч. Мы пересмотрели ставки и тогда повысили работникам зарплату от 40% до 70% (в зависимости от категории).

Средняя зарплата у воспитателя сегодня 1,5 млн сумов, у помощника воспитателя — 1,1 млн сумов.

— Уборка территории, субботники, сбор фруктов летом входят в нагрузку воспитателей и их помощников?

— Это обязанности совершенно других работников, включённых в штатное расписание детских садов. У нас есть приказ по министерству, которым категорически запрещается принудительный труд.

Если к такой работе привлекают педагогов, значит, имеет место превышение полномочий руководителем дошкольной образовательной организации.





— С июня этого года в СМИ было четыре сообщения о смерти детей в детских садах. Девочка погибла из-за глубоких порезов, мальчик — на детской площадке. Один ребёнок сбежал из сада и утонул в реке, другой попал под поезд. Это случаи говорят о том, что рядом не было взрослых. Возможно, потому что они занимались чем-то другим?

— Причина этих трагических случаев не нагрузка, а халатность работников. Мы это не отрицаем. Ребёнок, который погиб под поездом в Касанском районе Кашкадарьинской области, был неучтённым. Он ходил в семейный детсад, потому что мама попросила об этом руководителя учреждения. Для сельской местности это привычно: «Пожалуйста, посмотрите за моим ребёнком. Я на два часа отлучусь». Мы закрыли этот семейный детский сад — халатности, которая приводит к тому, что погибают дети, нет прощения. Это горе ничем не восполнить.

Мальчика, которого мы потеряли в Ферганской области, в сад привела несовершеннолетняя сестра. Это тоже повсеместное явление. У нас чётко прописано, что приводить ребёнка и забирать должны взрослые. Сотрудники проявили халатность, родители — беспечность. В результате произошла трагедия.

Случившегося не исправить, но в наших силах принять решения, которые не позволят подобному повториться. После гибели мальчика на детской площадке в Ташкенте министерство дало приказ о демонтаже всех железных конструкций, снарядов, которые могут нести угрозу здоровью и жизни детей. Их поэтапно меняют на пластмассовые качели, горки.

Несчастные случаи показали необходимость обучить педагогов оказанию первой медицинской помощи. Мы разработали 24-часовой модуль и включили его во все учебные программы по подготовке воспитателей, помощников воспитателей в педагогических колледжах страны.

— Что делается для профилактики применения насилия по отношению к ребёнку?

— Мы полностью обновили правила этического поведения сотрудников в детских садах. Каждую пятницу проводятся мероприятия по их разъяснению.

Если сотрудник позволяет себе поднять руку на ребёнка, то мы его увольняем. Человек, способный на насилие в отношении детей, не имеет права с ними работать.