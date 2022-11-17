Португалия

«Европейские бразильцы» в восьмой раз выходят в финальную часть чемпионат мира, с 2002 года — шестой раз подряд. Высшее достижение — третье место на чемпионате мира 1966 года в Англии, которое они выиграли у сборной СССР.

Костяк сегодняшней сборной практически не меняется с ЧМ-2018 в России. В любом сочетании тех одиннадцати, что выйдут на поле, шесть-семь игроков будут звездами континентального калибра: Рубен Диаш, Бруно Фернандеш, Жоао Моутиньо, Давид Силва. Про Криштиану Роналду мы не забыли, о нём отдельно.

Фото: Portugal / Twitter



Но есть тренер, в адекватности которого португальские болельщики и многие специалисты сомневаются перед каждым крупным турниром. Фернанду Сантуш, старший товарищ англичанина Гаррета Саутгейта по сверхосторожности и суперрациональности, совершенно не подстроился под массовое появление новых португальских звезд. Диего Далот, Жоан Феликс, Витинья, Рафаэль Леан свой талант в сборной пока просиживают на скамейке запасных.

А теперь о КриРо: cможет ли Роналду найти себе новый клуб — тема почти научного диспута. В матчах за «Манчестер Юнайтед» пятикратный обладатель Золотого мяча тревожно всматривается в своё будущее из-за спин запасных. Преображение великого игрока случается (француз Погба подтвердил на Евро-2020).

При удачном раскладе команда самой западной европейской окраины — среди главных фаворитов. Но их победа на Кубке мира представляется сегодня слишком маловероятной, едва ли не чудом. А одним из его составляющих должно быть другое чудо — второе рождение Роналду.

Уругвай

Прошлое «небесно-голубых» — величественное. Чемпионы мира 1930 и 1950 годов. Но отдаляясь во времени, оно всё больше становится народным фольклором. Современная уругвайская статистика показывает, что сборная страны едет в Катар на четвёртый чемпионат подряд, из них только в 2010 году в ЮАР сборной удалось добраться до матча за третье место, которое уступили Германии.

Фото: Warriors of Uruguay / Twitter



В ноябре прошлого года команду по состоянию здоровья покинул Оскар Табарес, перезапустивший проект «футбол» в Уругвае и руководивший командой 15 лет. Его сменщик Диего Алонсо, пожалуй, пока единственное новое имя в команде.

В старте за «селесте», как правило, выходят три ветерана: защитник Годин и пара суперфорвардов — Суарес и Кавани. Тридцатилетний полузащитник Весино в сравнении с ними удалой молодец, которого в центре поля поддерживают еще более молодые Бентанкур и Валверде. Есть ещё свободный художник Дарвин Нуньес и юное дарование Пельистри. Уругвайцы будут на чемпионате одной из самых сыгранных сборных, а такое дорогого стоит.

В тактике игры никаких откровений: аккуратная и строгая оборона с быстрыми выпадами — именно так Уругвай нокаутировал своих соперников в сложном южноамерканском отборочном цикле. Этим же собирается заниматься и на мундиале. Крепость оборонительных редутов уругвайцев может ослабить травма правого защитника Араухо.

Вратарская линия после того, как Алонсо перестал вызывать на игры многоопытного Муслеру, не может похвастаться олимпийским спокойствием и стабильностью. В случае серьёзного успеха на ЧМ-2022 Нуньес окажется среди главных героев, Суарес или Кавани — среди лучших бомбардиров. В противном случае все они оптом отправляются в разряд главных разочарований турнира.

Южная Корея

«Азиатские тигры» едут на чемпионат мира в 11-й раз, причём начиная с 1986 года не пропустили ни одного мундиаля. Лучшее достижение — четвёртое место на домашнем ЧМ-2002, где уступили «бронзу» Турции.

В группе, где играют корейцы, в третьем туре случится португальское дерби — не игроков, конечно, а тренеров. Сборную Кореи с 2018 года возглавляет бывший игрок «европейских бразильцев» Паулу Бенту, сам руководивший сборной Португалии в 2010—2014 годах — ему будет, что сказать своему визави на поле Фернанду Сантушу. Тем более, что матч обещает быть решающим для обеих команд.

Фото: Yonhap



Южная Корея убедительно прошла квалификацию, выиграв семь матчей и сыграв вничью дважды в десяти поединках третьего этапа отбора. Бенту нахваливает своих подопечных и отмечает, что это самая дисциплинированная команда из всех, в каких он работал. Дисциплина и физподготовка — главные козыри корейцев. Другие козыри — суперзвезда АПЛ и капитан сборной Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», защитник Ким Мин Чжэ, нападающий Хван Хи Чхан.

Сон — главная ставка Бенту в игре. Коэффициент этой ставки будет зависеть от того, насколько серьёзной оказалась недавняя травма форварда лондонских «шпор» в английском чемпионате. Сумеет восстановиться — здорово сыграет, нет — значит, у корейцев будут серьёзные проблемы в завершении атак. Заточенность команды на одного, пусть и выдающегося игрока может сыграть против Кореи. «Азиатским тиграм» в такой ровной группе вполне по силам выйти в плей-офф или провалиться. Для интриги — самое то.

Гана

«Чёрные звезды» едут на чемпионат мира в четвёртый раз. Самым удачным был выезд на домашнем континенте: в 2010 году на ЧМ-2010 в ЮАР сборная Ганы дошла до четвертьфинала, уступив Уругваю в серии пенальти.

Гане повезло оказаться в Катаре: сначала они прошли ЮАР после весьма спорного пенальти, а затем в финале квалификации обыграли главного африканского фаворита Нигерию за счёт гостевого гола. Впрочем, «везёт тому, кто везёт», и в этой формуле успеха ганцев отдадим должное тренеру сборной Отто Аддо, возглавившему команду в решающие матчи.

Фото: Action Images / Jed Leicester Livepic

За пределами страны никто не ждёт от Ганы никаких сюрпризов. У этой команды самый низкий рейтинг ФИФА среди всех участников мундиаля и полная неготовность противодействия европейским и латиноамериканским командам: 0−3 от бразильцев в сентябре тому подтверждение. В составе ганцев уже давно нет игроков калибра Асамоа Гьяна и Салли Мунтари. Новые звезды — братья Джордан и Анде Айю, Томас Парти и Александер Джику — уровнем и даже размером помельче.

Судя по всему, Гана должна бороться за третье место в группе. Но чудеса возможны: если Аддо вновь себя проявит мотиватором команды, если игроков не будет отвлекать самопиар, если лидеры сохранят форму, то ганцы смогут доказать сомнительность всякого рейтинга. Но слишком много этих «если».

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