Европейский союз в партнерстве с ЮНИСЕФ и Европейским фондом обучения (ЕФО) организовал молодежный диалог для молодых людей из Центральной Азии в кулуарах конференции по взаимосвязанности между ЕС и Центральной Азия по Взаимосвязанности.

Молодые люди из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана высказали мнение и предложения по расширению возможностей для молодежи в сферах цифровизации, изменения климата, гендерного участия и доступа к образованию во всем регионе.

В рамках молодежного форму состоялась также церемония запуска проекта «Диалог и действие для находчивой молодежи в Центральной Азии» (DARYA), финансируемого ЕС и реализуемого ЕФО в партнерстве с заинтересованными сторонами в Центральной Азии и странах-членах ЕС.

«DARYA — это региональный образовательный проект для Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. Его цель — помочь в восстановлении после COVID-19 в Центральной Азии путем развития профессионального образования и занятости в регионе. Бюджет проекта, который продлится с 2022 по 2027 годы, составляет 10 млн евро», — рассказала «Газете.uz» начальник оперативного департамента ЕФО Эрья Кайкконен.

«Еще до пандемии молодые люди в странах Центральной Азии столкнулись с рядом проблем, связанных с невозможностью развивать качественные навыки. Многие из них были вынуждены работать в низкооплачиваемых секторах или оставаться безработными, в то время как для некоторых миграция представляла собой единственную возможность найти работу. В результате молодые люди больше всего пострадали от кризиса либо как участники образования и обучения, либо как трудовые мигранты», — отметили в Европейском фонде обучения.

Этот проект будет реализоваться совместно с национальными регуляторами, отвечающими за профессиональное образование, развитие навыков и политику занятости и рынка труда.

«Мы твердо выступаем за продвижение культуры разностороннего участия молодежи в процессах формирования политики. Мы должны обеспечить молодежи равный доступ к возможностям. Только тогда Центральная Азия сможет максимально использовать свой потенциал», — подчеркнула посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан.

«У молодых людей есть твердые идеи и решения проблем дня. Они наглядно демонстрируют, что они не будущие лидеры, а сегодняшние лидеры. Важно, чтобы эти идеи были частью резолюций, принятых на этой конференции», — сказала региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.