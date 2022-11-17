В Риштанском районе возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц, избивших врача скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

12 ноября примерно в 4 часа утра житель махалли «Октомир» Т. Т. позвонил в районное отделение скорой помощи и сообщил об ухудшении состояния здоровья его отца Т. Г. (80 лет).

Бригада скорой помощи, приехавшая по вызову, оказала мужчине первую медицинскую помощь. По причине повышенного артериального давления было решено направить его в центральную районную больницу, но по дороге в медучреждение мужчина скончался.

Разозлившись из-за смерти отца, Т. Т. и его сын Г. Х. избили сотрудника скорой помощи Б. З., нанеся ему телесные повреждения. На опубликованной управлением фотографии на лице врача видна кровь.

Следственный отдел при ОВД Риштанского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 277 (хулиганство, повлекшее причинение средней тяжести телесного повреждения) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.