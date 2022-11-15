Международная фотовыставка #wearethechildren проходит в Humo Arena. Экспозиция открылась накануне II Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста. В церемонии приняли участие министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин, начальник Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования при ведомстве Шахноза Мирзиёева, представители ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других международных организаций.





Цель выставки — привлечь внимание к проблемам взросления и воспитания детей дошкольного возраста.

Проводниками в мир детства выступили фотографы из стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Из 200 снимков, которые получило МДО после начала конкурсного отбора, для экспозиции отобрали около ста. К процессу подготовки выставки привлекли международного эксперта, продюсера Бенуа Дельпланка.





Работы в репортажном и портретном жанрах знакомят с тем, как устроена система дошкольного образования. Фотограф Мелани Купер отсняла серию #wearethechildren на острове Раротонга, самом большом из островов Кука в Тихом океане. Там образовательная программа раннего развития подходит к каждому ребёнку комплексно, учитывая его социальные, эмоциональные, физические и духовные потребности. Она напрямую связана и с изучением окружающей среды, природы.





О детских садах как привилегии рассказывают работы фотографа Мартина Харумвы. Он сделал их в посёлке Накивале на юго-западе Уганды, где из-за продолжающейся войны в Республике Конго размещаются 180 тысяч беженцев. Взрослые стараются находить возможности и в непростых условиях обучать детей дошкольного возраста, чтобы не допустить пробелов в образовании.





Ташкентский фотограф Эрнест Куртвелиев за снимками для выставки отправился в отдалённые кишлаки Кашкадарьинской области, а также посетил реабилитационный центр Imkon в Кибрайском районе.

«Когда всматриваешься в лица детей, понимаешь, что каждый из них переживает, как борется с недугом. Столько искренних эмоций, и это очень трогательно. Каждый раз, когда погружаюсь в такую атмосферу, я волнуюсь», — говорит Эрнест Куртвелиев.





Эрнест Куртвелиев.

Символом выставки стало светящееся раскидистое дерево, «пустившее» корни в самом центре экспозиционного пространства.

По словам певицы Лолы Юлдашевой, которая является амбассадором Министерства дошкольного образования в рамках Всемирной конференции, в его образе заключается ключевой месседж события — образование должно начинаться с первых шагов.

«Дерево символизирует жизненный цикл, смену поколений и напоминает, что цветение возможно лишь тогда, когда корни крепко уходят в землю. Знание своей истории, культуры также важно в воспитании детей», — говорит Лола Юлдашева.





Международная фотовыставка #wearethechildren в Humo Arena открыта для посещений до 20 ноября с 11:00 до 17:00. Вход свободный.

Организаторы отмечают, что представленные на выставке фотографии станут частью глобальной коллекции #wearethechildren Uzbekistan, а их авторы в качестве поощрения смогут присоединиться к выездному туру и лично представить свои работы на аналогичной выставке в Париже.