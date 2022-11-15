Служба государственной безопасности установила факт хищения бюджетных средств в размере более 1 млрд сумов сотрудниками унитарного предприятия «Эксплуатация дорог Сырдарьинской области», сообщило УзА.

Деньги были выделены на ремонт автомобильных дорог в 2018—2021 годах, заработную плату рабочих и премии.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, проведены следственные действия в отношении бывших руководителя предприятия Х. О., главного бухгалтера С. Ш., бухгалтера Х. С., начальника отдела М. Ш. и ещё 10 лиц. Дело было направлено в судебные органы.

По решению Сайхунабадского районного суда по уголовным делам они были приговорены к лишению свободы, исправительным работам и другим видам наказания, предусмотренным законом.

Из расхищенных бюджетных средств 767 млн сумов были возвращены, принудительным взысканием еще 239 млн сумов займется Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.