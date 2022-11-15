Служба государственной безопасности установила факт хищения бюджетных средств в размере более 1 млрд сумов сотрудниками унитарного предприятия «Эксплуатация дорог Сырдарьинской области», сообщило УзА.
Деньги были выделены на ремонт автомобильных дорог в 2018—2021 годах, заработную плату рабочих и премии.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, проведены следственные действия в отношении бывших руководителя предприятия Х. О., главного бухгалтера С. Ш., бухгалтера Х. С., начальника отдела М. Ш. и ещё 10 лиц. Дело было направлено в судебные органы.
По решению Сайхунабадского районного суда по уголовным делам они были приговорены к лишению свободы, исправительным работам и другим видам наказания, предусмотренным законом.
Из расхищенных бюджетных средств 767 млн сумов были возвращены, принудительным взысканием еще 239 млн сумов займется Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.
Зокир Шукуров
Это во всех областях Узбекистана в порядке вещей.
Ирина Солопова
Как раз только посмотрела как в Катаре устанавливают систему кондиционирования улиц.