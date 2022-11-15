14 ноября примерно в 21:10 на улице Амира Темура в столице перед зданием Ташкентского университета информационных технологий произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.





Как сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана, столкнулись автомобили Lada Vesta (водитель 2000 года рождения), Chevrolet Equinox (1993), Mercedes-Benz (1998) и Nexia (личность водителя устанавливается), стоявший на обочине.





В результате аварии Equinox опрокинулся, его водителю была оказана медицинская помощь. Корпус машины серьёзно помялся.





На распространившихся в интернете видеозаписях видно, что у Nexia сильно повреждены передняя и задняя части. Повреждения также видны у Mercedes-Benz.