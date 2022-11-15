14 ноября в Генеральной ассамблее ООН возобновила работу 11-я чрезвычайная сессия по Украине. На голосование был вынесен предложенный десятками стран проект резолюции по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». Документ был принят при поддержке 94 стран, против проголосовали 13 делегаций и 73 государства, в том числе Узбекистан, воздержались.

Как сообщает Служба новостей ООН, в документе членам Генассамблеи предлагается признать, что Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права, совершённые ею в ходе «агрессии», а также обязана возместить причиненный ею ущерб.

С этой целью в документе предусматривается создание международного механизма, а также рекомендуется учредить международный реестр для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причинённых всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации».

Фото: twitter.com/UN_News_RU.

«Россия сделала всё, чтобы разрушить Украину — в самом буквальном смысле этого слова, — отметил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. — С первого дня полномасштабного вторжения Россия сбрасывает бомбы, запускает ракеты и обстреливает из всевозможного оружия украинские города и сёла, нанося удары по фабрикам и заводам, жилым зданиям, школам, больницам и детским садам».

«Мы все видели кадры из Бучи, Ирпеня, Бородянки, Мариуполя и Изюма. Россия разрушает в Украине дороги, мосты и железнодорожные пути. Только за последний месяц Россия практически уничтожила половину украинской энергетической системы, оставив миллионы украинцев в преддверии зимы без света, без воды и тепла», — сказал дипломат. Он напомнил, что в 1991 году СССР голосовал за то, чтобы обязать Ирак возместить ущерб, который эта страна нанесла Кувейту.

Постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что авторы резолюции хотят получить возможность использовать замороженные российские активы на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.

«Страны Запада никогда не рассматривали „репарации“ в качестве способа искупить свои собственные грехи. Они два десятилетия блокировали любое обсуждение этой темы в Шестом комитете Генеральной ассамблеи и разработку какого-либо многостороннего инструмента по ответственности государств за международно-противоправные деяния, — отметил он. — Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда „репарации“ приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства».

Спецсессия Генассамблеи ООН проводится по решению Совета безопасности, принятому на основании резолюции 1950 года «Единство во имя мира». Это процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае — России. Одиннадцатая спецсессия несколько раз в этом году возобновляла свою работу по требованию стран-членов.