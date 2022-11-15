15 ноября в 18:58 на территории Пахтачийского района Самаркандской области произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 3,6. Глубина — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 349 км в юго-западном направлении.

В районе эпицентра сила подземных толчков составила 4 балла. В Карманинском районе Навоийской области (35 км от эпицентра) и в городе Навои (36 км), а также Нарпайском районе Самаркандской области (38 км) землетрясение ощущалось с силой 3 балла. В ряде других районов этих областей сила землетрясения составила 2−3 балла.