Правительство России 10 ноября утвердило постановление о реализации пилотного проекта «по привлечению граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности у российских юрлиц, которые работают в сферах строительства, агропромышленного комплекса и лёгкой промышленности».

Ранее число мигрантов из Узбекистана в рамках проекта организованного набора не должно было превышать 11 тысяч человек: 1100 — в агропромышленном комплексе и 10 тысяч — в строительстве. Новые изменения в законе добавляют нужды Министерства промышленности и торговли, снимая ограничения на число мигрантов.

Изменились медицинские требования к нанимаемым работникам из Узбекистана. Если раньше надо было предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделать вакцинацию «Спутником-Лайт» или подтвердить, что они переболели коронавирусом, то теперь вакцинироваться необязательно, но надо пройти медосмотр у российских врачей в Узбекистане, которых направляет Федеральное медико-биологическое агентство России.

Кроме того, российские работодатели теперь должны будут в течение пяти дней сообщить через единую цифровую платформу «Работа в России» о въезде и выезде мигрантов из страны, получении ими патента и заключении трудового договора.

При этом отметим, что по данным Федеральной службы государственной статистики, граждане Узбекистана в этом году чаще покидают Россию. В 2021 году с января по август в Россию въехало 35,7 тысячи человек, а выехало 19,9 тысячи, сальдо было положительное, миграционный прирост составил почти 16 тысяч человек. Теперь же, с января по август 2022 года, из Узбекистана в Россию въехали 33,9 тысячи человек, а покинули ее 47,6 тысячи узбекистанцев, что дало отрицательное сальдо в 13,6 тысячи человек.