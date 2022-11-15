13 ноября в мире отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.





Люди, потерявшие зрение, всегда находятся в темноте особенно нуждаются в поддержке, доброте и сострадании. Основная проблема в мире слепых — это отсутствие адаптированных условий для нормальной жизни — для похода в магазин, на прогулку, в аптеку, на работу.

Людям с дефектами зрения приходится ориентироваться «на ощупь», ловить звуки, предугадывать движения. Не каждый из них может позволить себе иметь провожатого, а многим и вовсе стыдно попросить о помощи прохожего постороннего человека.

На протяжении многих лет «ЛУКОЙЛ» не обходит стороной проблемы незрячих людей. В рамках социальной поддержки регионов своей производственной деятельности компания регулярно оказывает финансовую помощь Бухарскому обществу слепых для поддержки его членов из социально-уязвимых слоев населения. Компания оказала финансовую помощь по запросам Бухарского общества слепых, Общества слепых Юнусабадского района Ташкента, Центра незрячей молодежи, благотворительного фонда «Зие Нури», помогла празднично отметить 90-летний юбилей бухарского отделения Общества слепых.

Кроме того, «ЛУКОЙЛ» благоустроил интернат №24 для детей с нарушениями зрения в Бухаре, подарил библиотеку и адаптированную детскую площадку интернату для детей с нарушениями зрения в Ташкенте, предоставил специальные учебные принадлежности по системе Брайля интернатам Карши и Бухары. От имени Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» детям Бухары были подарены тактильные и аудиокниги с мировыми сказками.





Видение внешнего мира для слабовидящего или незрячего человека во многом зависит от вклада общества в улучшение условий его жизни, поддержки и понимания со стороны окружающих, посильной помощи и даже просто доброго слова. А это может сделать каждый.

На правах рекламы.