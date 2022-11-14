Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом на улице Истикляль в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в результате взрыва в туристическом районе Бейоглу 13 ноября погибли 6 человек, пострадал 81 человек.

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле заявило, что среди пострадавших и госпитализированных в результате взрыва людей граждан страны нет.

Женщина, подозреваемая в организации взрыва, была задержана в ночь на понедельник, сообщило агентство Anadolu. Ею оказалась уроженка Сирии, 23-летняя А. А.

По данным правоохранительных органов, теракт в Стамбуле был осуществлен по «поручению» сирийской ветви Рабочей партии Курдистана, расположенной в сирийском районе Кобани.

Исполнительница теракта, как сообщили в МВД, в ходе допроса призналась, что была заслана нелегальными путями в Турцию через сирийский Африн.

Структуры безопасности Турции оперативно изучили данные с 1200 камер видеонаблюдения, проведя операции по 21 адресам и задержав 46 подозреваемых. В их числе — террорист, которому было получено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле.