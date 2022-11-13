На туристической улице Истикляль в Стамбуле произошёл взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщают турецкие СМИ.

Улица Истикляль расположена в районе Бейоглу. Она является полностью пешеходной и считается одной из самых главных туристических улиц в Стамбуле. В частности, на этой улице расположено консульство России.

В результате взрыва бомбы примерно в 16:20 (в 18:20 по ташкентскому времени) погибли минимум 6 человек, ещё 53 получили ранения, сообщает «Анадолу» со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер сообщил, что исходя из предварительной информации, полученной от губернатора Стамбула, взрыв может быть террористическим актом.

Согласно предварительным данным, к взрыву на проспекте Истикляль причастна женщина.

Эрдоган подчеркнул, что «виновные в инциденте и те, кто за ними стоит, понесут заслуженное наказание».

«Попытки давления на Турцию и турецкий народ с помощью терроризма никогда не достигнут своей цели», — заявил президент.

Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование в связи со взрывом, были назначены пять прокуроров, пишет TGRT Haber.

Верховный совет радио и телевидения Турции объявил о запрете трансляции взрыва местными СМИ.

Турецкая федерация футбола после взрыва отложила футбольный матч между «Бешикташем» и «Антальяспором», который должен быть пройти вечером 13 ноября в Стамбуле.

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщило, что находится на связи со штабом, созданным властями города. Кроме того, дипмиссия со ссылкой на турецкие правоохранительные органы заявила, что в настоящее время нет информации о национальности погибших и пострадавших.

«В данный момент нет информации о наличии среди пострадавших в результате инцидента граждан Узбекистана», — говорится в сообщении.