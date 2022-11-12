Согласно соответствующей программе приватизации, Агентством по управлению государственными активами был объявлен международный тендер на привлечение профессиональной консалтинговой компании по приватизации 100-процентной государственной доли в уставном капитале ООО Universal Mobile System (UMS, актив).

В данном тендере приняли участие 10 местных и международных профессиональных консалтинговых компаний. Профессиональные консалтинговые компании отобраны на основе их опыта в проектах M&A в сфере телекоммуникаций, квалификации, подхода к выполнению поставленных задач и ценового предложения.

По результатам международного тендера победителем была признана международная консалтинговая компания KPMG, имеющая успешный опыт реализации проектов M&A в аналогичной сфере, обладающая профессиональной командой с высоким уровнем квалификации, которая будет задействована в данном проекте, а также предложившая приемлемое ценовое предложение.

Агентство госактивов совместно с международной компанией KPMG предпримут все необходимые меры для обеспечения прозрачной и успешной реализации проекта на основе принципов конкуренции, включая анализ рынка телекоммуникаций, зондирование рынка (market sounding), проведение комплексного финансового, налогового, правового и технического анализа (due diligence) актива, а также принятие соответствующих мер по повышению инвестиционной привлекательности актива.

К процессу оценки актива будет привлечена независимая международная профессиональная оценочная компания из «Большой четверки» (кроме KPMG) с учетом их уровня репутации и международного признания.

На основании результатов первичного анализа актива и предложений консультанта по организации процесса продажи, в ближайшее время будет объявлен запрос приема предложений и сроки для выражения заинтересованности.

ООО Universal Mobile System — престижная компания, занимающая значительную долю на отечественном телекоммуникационном рынке и предоставляющая современные услуги мобильной голосовой связи и интернета под брендом Mobiuz.

К концу 2021 года количество клиентов UMS составило 6,6 млн, доля рынка мобильных услуг — около 20%, выручка — 1,1 трлн сумов, чистые активы — 1,4 трлн сумов и чистая прибыль — 97 млрд сумов.

Ожидается, что данный проект станет одним из первых процессов приватизации государственной компании мобильной связи, основанных на конкурентной среде в истории приватизации Узбекистана.

Агентством и международной компанией KPMG будут обеспечены все необходимые меры для организации открытого и прозрачного процесса приватизации в соответствии с международными стандартами, также будет предоставлена информация общественности о каждом этапе процесса.

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