Канада

Едет на чемпионат мира во второй раз, дебютировав в 1986 году на мундиале в Мексике. Канадцы тогда запомнились советским зрителям своей неуступчивостью перед практически вторым составом сборной СССР, хотя и проиграли все три матча в группе.

Проект английского тренера Джона Хердмана «Канада-2022» может провалиться, может прогреметь сенсацией, но скучать точно не даст. Все, кто неравнодушен к футболу, знают, что любой чемпионат мира всегда таит в себе сюрпризы. На наш беглый взгляд по составу групп, таким сюрпризом может стать как раз Канада.

Фото: Дэррил Дайк / Canadian Press



«Красные» — одна из немногих команд на американском континенте, лишенных проблем взаимопонимания по линии «игроки — тренер». Биография Хердмана, называющего себя «хоббитом» (рост — 165 см) из-за формата наших «визиток» не может уместить всех ее нюансов и занимательных фактов — он кажется для своих подопечным большим товарищем, нежели кто-то из их личного круга.

Из такого «круга доверия» сегодня уже выросли такие лидеры команды, как Альфонс Дэвис из мюнхенской «Баварии», Джонатан Дэвид из французского «Лилля», Кайл Ларин, лучший бомбардир отбора ЧМ в зоне КОНКАКАФ. Организм первого из этой троицы регулярно повержен испытаниям (коронавирус, сотрясение мозга) и его спортивная форма перед поездкой в Катар вызывает вопросы. Но Хердман умеет перестроить схему игры, а для точечных задач со скамейки всегда поможет 39-летний Атиба Хатчинсон.

При отсутствии психологического прессинга со стороны болельщиков канадцам вполне по силам проскользнуть в плей-офф: неоднозначное состояние Бельгии и Хорватии такое вполне допускает.

Бельгия

«Красные дьяволы» в Катаре будут принимать участие в чемпионате мира в 13-й раз. Только на предыдущем, в 2018 году в России, бельгийцы смогли показать свой лучший результата, взяв «бронзу» в матче с прагматичными англичанами.

ЧМ-2022 станет лебединой песней поколения полузащитника Кевина де Брейне и вратаря Тибо Куртуа, остающихся, по сути, самыми сильными игроками в нынешней сборной Бельгии. Наставник команды Роберто Мартинес не стал сильно менять команду и на ЧМ-2022 сборная едет с прежними лидерами. В таких случаях надежда на сыгранность состава всегда упирается в возможности замен по ходу турнира.

Фото: BelRedDevils / Twitter



В защите предводительствует связка Вертонген-Алдервейрелд: кто-то может сказать об опыте, но мы без колебаний запишем их 69 лет на двоих в аргументы против сборной Бельгии. Полузащита во главе с де Брейне почти сплошь происходит из топовых европейских чемпионатов, но вместе уже не так часто складывается в мощный кулак. 35-летний Дрис Мертенс и 29-летний Миши Батшуайи самыми преданными болельщиками признаны ударными форвардами, но даже соперников свои клубов по чемпионату Турции пугают нечасто.

В такой ровной по составу группе выйти в плей-офф даже с первого места бельгийцам вполне по силам. Но повторение результата четырехлетней давности «красным дьяволам», кажется, не грозит.

Хорватия

Сборная с берегов Адриатики едет на мундиаль в шестой раз и в статусе вице-чемпионов мира: в 2018 году в России хорваты проиграли только в финале Франции. Впрочем, знаменитый мем «шашечки» или ехать?" в этот раз склоняется более к первому варианту: «Шашечные», как зовут команду на родине из-за орнамента флага, лишь формально могут вновь зайти на чемпионате слишком далеко.

Хорватской командой продолжает руководить Златко Далич, эдакий творческий двойник своего бельгийского коллеги Мартинеса, зажат в кадровые тиски смены поколений, а поэтому придумывает, как сыграть с теми футболистами, которые у него есть.

Фото: HNS_CFF / Twitter

Практически все атаки хорватов проходят через центр — кто-то видит в этом недостаток тренерских ходов по использованию фланговых полузащитников, а кто-то эстетику технических приемов и скорость мысли. Еще четыре года назад все говорили о неизбежном уходе главного мотора команды Луки Модрича из сборной, но его игра в прошлой Лиге чемпионов за «Реал» посрамила всех скептиков.

Скептицизм наводит последний рубеж обороны. Кипер загребского «Динамо» Доминик Ливакович довольно опытен, но в выдающихся спасениях замечен до сих пор не был. Полузащитник «Интера» Марцело Брозович травмировал сухожилие, а заодно и всю среднюю линию хорватов.

В довольно запутанной по шансам на выход в плей-офф группе каждая игра для хорватов должна быть, как решающая. И помимо опыта здесь понадобиться такая дефицитная для них вещь, как свежесть сил и выносливость.

Марокко

В Катар едет на шестой в своей истории чемпионат мира, где лишь однажды в 1986 году в Мексике марокканцы выходили в плей-офф. Тогда в 1/8 финала Марокко сыграла с ФРГ один из скучнейших матчей мундиаля.

На ЧМ-2022 команду вывел Вахид Халилходжич, сумевший в третий раз за свою карьеру в сборных рассорится с ключевыми игроками. В этот раз босниец сошелся в неуступчивости с Хакимом Зиешем, и в федерации решили не искушать судьбу. В августе на пост рулевого заступил доморощенный специалист Валид Реграги. О его тренерском таланте в странах Магриба уже говорят с позиции пиетета, после того, как он привел местный «Видад» к победе в Лиге африканских чемпионов. От Реграги ждут убедительных результатов в Катаре.

Фото: diskiafrika.co.za

Такие ожидания заложены собранным составом. Квалифицированная оборона, столпы которой — Ашраф Хакими и Ромен Саисс — совмещают в себе разрушительные умения с приличным первым пасом. Софьян Амрабат может выигрывать эти мячи у самых крепких защитников, Юссеф Эн-Несири — убегать от самых быстрых, а не игравший больше года за сборную Зиеш все еще перспективен в обоих этих умениях.

Сборная Марокко обладает неплохим набором футболистов для игры на контратаках и, положившись на такую манеру, может преподнести сюрприз. Свой первый матч в Катаре они проводят с хорватами, которые могут засушить игру, а позиционное нападение не является сильной стороной «атласских львов».

Знакомство с группой G — во вторник, 15 ноября, на «Газете.uz».