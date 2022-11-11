Корпорация ZTE, один из ведущих мировых поставщиков решений в области информационных и коммуникационных технологий, провела Саммит 5G и Конгресс пользователей — 2022 на озере Маджоре в Стрезе (Италия).

Саммит 5G, посвященный теме «Вдохновляя цифровую трансформацию», проходил с 8 по 9 ноября 2022 года. Впервые это мероприятие было организовано в 2019 году. Лидеры мнений, отраслевые партнеры, ведущие аналитики из GSMA, Intel, CCS, IGF, 3GPP и Global Data, а также представители крупных операторов присоединились к саммиту и обменялись мнениями о ключевых отраслевых трендах. Более 300 участников из свыше 70 компаний приняли участие в двухдневном мероприятии, более 50 докладчиков рассказали о практике внедрения 5G, примерах построения успешной экосистемы, цифровой трансформации, B5G и экологически устойчивых ИКТ-решениях.





«В будущем цифровой и реальный мир будут взаимодействовать друг с другом в большем масштабе, нарушая межпространственные границы и постепенно переходя в новую эру глубокой и бесшовной связи. Каждый шаг, который мы делаем сегодня, направлен на то, чтобы точно и последовательно измерять реальный мир, а также открывать новые границы виртуального мира», — подчеркнул Сяо Мин, старший вице-президент ZTE.

Цифровая трансформация — уже не просто внедрение отдельной инновационной технологии, она стала интеллектуальным соединением различных сервисов и отраслей, работающих вместе для создания новой ценности и смыслов. Джон Хоффман, генеральный директор GSMA Ltd, отметил, что одной из ключевых задач 5G в ближайшие годы является расширение возможностей цифровой трансформации во всех секторах. В 2021 году 5G получила коммерческое развитие в вертикальных отраслях, что помогло масштабировать ее внедрение. Отраслям необходимо работать над широким выбором различных сценариев применения 5G, чтобы 5G из необязательной технологии стала обязательной.

В дополнение к этому директор по маркетингу GSMA Лара Дьюар отметила важность большей доступности в использовании новой технологии.

«Если мы хотим создать более сильные предприятия и сообщества и достичь Целей в области устойчивого развития, мы просто не можем позволить себе оставить кого-либо позади», сказала Лара Дьюар.

Операторы мобильной связи играют ключевую роль в экосистеме технологических инноваций. Операторы могут облегчить путь к рынку, предоставив платформу, доступ к клиентам и ресурсам для масштабирования своих мобильных инноваций.

Используя все сценарии, приложения и инновационные технологии подключения как основу, ZTE интегрирует элементы интеллектуальной цифровизации во все предлагаемые компанией решения: интеллектуальное производство, решение для оптимизации работы порта, медицины, дома и проч., а также предоставляет эффективные базовые технологии для поддержки цифровой трансформации отраслей и общества. Бизнес-модели, технологии и потребности клиентов меняются с головокружительной скоростью.





Совместная экосистема помогает телекоммуникационным компаниям не только выживать, но и процветать в столь непростое время. Во время мероприятия компания ZTE продемонстрировала свои передовые технологии и решения, а также в партнерстве с GSMA презентовала Белую книгу B5G.

ZTE работает на рынке Узбекистана с 2003 года и помогает операторам и государственным органам развивать телекоммуникационную отрасль. Оборудование беспроводной связи производства ZTE работает в сети крупных мобильных операторов Узбекистана.

С целью увеличения скорости передачи данных на существующих сетях и в будущем внедрения технологии 5G в Узбекистане ZTE продвигает передовые решения для сетей беспроводной связи. Активно внедряется новое поколение оборудования, поддерживающее технологию агрегации несущих 4G LTE и Massive MIMO. Это помогает в разы увеличить скорость передачи данных 4G. В ближайшей перспективе компания совместно с операторами планируют развернуть сети 5G во всех крупных городах Узбекистана. ZTE выступила одним из поставщиков технических решений 5G на ежегодном саммите Совета глав государств ШОС 2022 года, который прошел в сентябре в Самарканде.

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