Лидеры стран-участниц и наблюдателей Организации тюркских государств в пятницу посадили деревья на исторической площади Регистан в Самарканде, где проходит первый саммит организации. Об этом сообщает пресс-центр саммита.

В церемонии приняли участие президенты Узбекистана, Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что мероприятие, проводимое в рамках общенациональной программы «Яшил макон», символизирует и продолжение древних традиций, и начало нового этапа в жизни тюркских государств.

«Здесь, на величественной площади Регистан, являющейся свидетелем многих исторических событий, мы делаем символический шаг в новую эру тюркской цивилизации. Продолжая многовековые традиции наших великих предков, мы начинаем еще одну благую инициативу», — сказал президент Шавкат Мирзиёев.

«Не будет преувеличением сказать, что все эти начинания являются ярким символом единства наших стремлений к общему развитию и благополучию тюркских народов. Мы высоко ценим тот факт, что сегодня уважаемые лидеры тюркского мира своими руками сажают саженцы на этой благодатной земле. Ведь эти саженцы вырастут деревьями жизни, превратятся в сады дружбы и взаимного доверия, духовности и будущего», — сказал глава нашего государства.

Церемония транслировалась по видеосвязи в столицах всех стран, чьи лидеры в ней участвовали. После мероприятия руководители осмотрели историческую площадь.

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