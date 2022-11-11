В Ташкентской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались два человека, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

23 октября примерно в 18:00 в Алмалыке водитель микроавтобуса Istana сбил женщину Н. Х. (1976 года рождения) и её сына А. С. (2014 года рождения), когда они переходили дорогу. Оба были доставлены в больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь скончались.

О том, какие меры были приняты в отношении водителя, не сообщается.